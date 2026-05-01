الجيش الروسي يحرر بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان أن القوات الروسية حررت بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف. 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T09:43+0000

قالت الدفاع الروسية: "نتيجةً لعمليات نشطة نفذتها وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تم تحرير قرية بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف، وتمكنت الوحدات خلال الأسبوع الماضي، من تحرير بلدتي بوتشكوفو وزمليانكي في مقاطعة خاركوف، وبلدات كورتشاكوفكا ونوفودميتروفكا وتاراتوتينو في مقاطعة سومي، وتكبّد العدو خسائر تجاوزت 1270 جندياً، و6 مركبات قتالية مدرعة، و45 مركبة، ومدفعين، و5 محطات للحرب الإلكترونية".وجاء في البيان: "في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأوضح البيان أنه "في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار، توغلت وحدات مجموعة "الشرق"، خلال الأسبوع، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" أكثر من 1960جندياً. كما خسر العدو خلال الأسبوع 17 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، و6 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان ذاتيا الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكيا الصنع".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خلال الأسبوع الماضي في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1340جنديًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات غربية الصنع، و111 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، وحررت قوات "الغرب" بلدة بلدة إيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع: "قوات مجموعة "المركز"حررت قرية نوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بأفراد وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2045 جندياً، و18 مركبة قتالية مدرعة، و60 مركبة، و13 مدفعًا، و7 محطات حرب إلكترونية في هذه المنطقة"وبحسب البيان: "دمر أسطول البحر الأسود خلال الأسبوع نفسه 14 زورقاً مسيراً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

