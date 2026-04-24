ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

09:51 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 24.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف.
وجاء في البيان: "في الفترة من من 18 إلى 24 أبريل/نيسان من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتابع البيان: "خلال أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 1290 جنديًا، 20 مركبة قتالية مدرعة، و92 مركبة، و18 مدفعًا ميدانيًا في منطقة مسؤولية المجموعة الجنوبية، كما دُمّرت 13 محطة للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و55 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1410 جنديًا، و18 مركبة قتالية مدرعة، و111 مركبة، و20 مدفعًا ميدانيًا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و17 مستودعًا للذخيرة. خلال الأسبوع الماضي في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية".

وأضافت وزارة الدفاع: "قوات مجموعة "المركز"حررت قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بأفراد وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2295 جندياً، و29 مركبة قتالية مدرعة، و39 سيارة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تدمير 13 مدفعاً ميدانياً".
وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة "الشرق" توغلت خلال الأسبوع الماضي في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" أكثر من 1605 جندياً. كما خسر العدو خلال الأسبوع 12 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة آلية، وثلاث قطع مدفعية، ودُمرت ثمانية مستودعات إمداد".

أفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأنه "على مدار أسبوع، ونتيجةً لعمليات حاسمة نفذتها وحدات مجموعة "الشمال"، تم تحرير بلدة فيتيرينارني في مقاطعة خاركوف. وتضررت القوات والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خسائر فادحة أكثر من 1300 جندي، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و96 مركبة، وثماني قطع مدفعية ميدانية، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 71 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".

وبحسب البيان، فإنه "في الفترة من 18 إلى 24 أبريل، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 50 قنبلة جوية موجهة، وثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ نبتون موجه بعيد المدى، و2464 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
