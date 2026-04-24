القوات الروسية تنفذ 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على الهجمات... 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T09:51+0000

2026-04-24T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وجاء في البيان: "في الفترة من من 18 إلى 24 أبريل/نيسان من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وتابع البيان: "خلال أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 1290 جنديًا، 20 مركبة قتالية مدرعة، و92 مركبة، و18 مدفعًا ميدانيًا في منطقة مسؤولية المجموعة الجنوبية، كما دُمّرت 13 محطة للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و55 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".وأضافت وزارة الدفاع: "قوات مجموعة "المركز"حررت قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بأفراد وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2295 جندياً، و29 مركبة قتالية مدرعة، و39 سيارة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تدمير 13 مدفعاً ميدانياً".وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة "الشرق" توغلت خلال الأسبوع الماضي في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" أكثر من 1605 جندياً. كما خسر العدو خلال الأسبوع 12 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة آلية، وثلاث قطع مدفعية، ودُمرت ثمانية مستودعات إمداد".وبحسب البيان، فإنه "في الفترة من 18 إلى 24 أبريل، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 50 قنبلة جوية موجهة، وثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ نبتون موجه بعيد المدى، و2464 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

