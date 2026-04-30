القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نتيجة العمليات المكثفة حررت بلدتي كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي ونوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T09:49+0000
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع
09:16 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 30.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نتيجة العمليات المكثفة حررت بلدتي كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي ونوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط قتال العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشمال" بتحرير قرية كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات مجموعة "المركز" بلدة نوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع".
وأوضح البيان: "اتخذت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 100عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع".
وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 275 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "تمكّنت قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 295 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأشارت الدفاع إلى أن "أسطول البحر الأسود دمر أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 7 قنابل جوية موجّهة وصاروخين من طراز "هيمارس"، و571 طائرة مسيرة أوكرانية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.