https://sarabic.ae/20260430/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-سومي---وزارة-الدفاع--1112994131.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نتيجة العمليات المكثفة حررت بلدتي كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي ونوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك... 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196540_0:236:3139:2002_1920x0_80_0_0_a3c8e0a4386a3dfb34b1e74c17816a12.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشمال" بتحرير قرية كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات مجموعة "المركز" بلدة نوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: "اتخذت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 100عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا آر بي إس-42" إسرائيلية الصنع".وأضاف البيان: "تمكّنت قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 295 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأشارت الدفاع إلى أن "أسطول البحر الأسود دمر أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

