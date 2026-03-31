الجيش الروسي يحرر بلدة مالايا كورتشاكوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدة مالايا كورتشاكوفكا في مقاطعة سومي". 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T09:18+0000

أوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للأصول المادية".وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمستودعين للذخيرة والعتاد".وأضافت وزارة الدفاع: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود ومواد التشحيم وثمانية مستودعات للمواد".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل موجهة و255 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

