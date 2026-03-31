الجيش الروسي يحرر بلدة مالايا كورتشاكوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
09:18 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 09:34 GMT 31.03.2026)
طاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدة مالايا كورتشاكوفكا في مقاطعة سومي".
أوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للأصول المادية".
وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمستودعين للذخيرة والعتاد".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية. تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وأضافت وزارة الدفاع: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود ومواد التشحيم وثمانية مستودعات للمواد".
وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 375 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل موجهة و255 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.