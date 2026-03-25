تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260325/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نيكيفوروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1111904377.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T09:10+0000
2026-03-25T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109327986_123:0:1798:942_1920x0_80_0_0_24870f62952d1891054920c566912744.png
قالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20260324/القوات-الروسية-تحرر-بيشانوي-في-مقاطعة-خاركوف-وتضرب-شركات-أوكرانية-لإنتاج-الصواريخ---عاجل--1111862186.html
https://sarabic.ae/20260309/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غولوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1111259810.html
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

09:10 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 09:28 GMT 25.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود".

وأضافت وزارة الدفاع: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين إسرائيليتين للحرب المضادة للبطاريات ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات للمواد".
وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 330 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير الرادار المضاد للبطارية من طراز "تي بي كيو-48 "الأمريكي الصنع ومستودع للذخيرة".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب شركات أوكرانية لإنتاج الصواريخ وتحرر بيشانوي في مقاطعة خاركوف
أمس, 09:29 GMT
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة".

وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة".

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، و4 صواريخ "نبتون"، و534 طائرة مسيرة أوكرانية".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
9 مارس, 09:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
