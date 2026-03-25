القوات الروسية تحرر بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T09:28+0000

قالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة نيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين إسرائيليتين للحرب المضادة للبطاريات ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات للمواد".وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 330 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير الرادار المضاد للبطارية من طراز "تي بي كيو-48 "الأمريكي الصنع ومستودع للذخيرة".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وأربعة مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، و4 صواريخ "نبتون"، و534 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

