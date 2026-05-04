الجيش الروسي يحرر عشر بلدات في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي
حررت القوات الروسية عشر بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي ، وجاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة ريا نوفوستي واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T04:33+0000
04:31 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 04:33 GMT 04.05.2026)
حررت القوات الروسية عشر بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي ، وجاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة ريا نوفوستي واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وبحسب بيانات "سبوتنيك"، بسطت القوات المسلحة الروسية خلال الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى 3 مايو/أيار سيطرتها على عشر بلدات : أربع في مقاطعة سومي، وأربع في جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنتان في مقاطعة خاركوف .
وفي الفترة من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل، حررت القوات الروسية ثلاث بلدات : اثنتان في مقاطعة خاركوف وواحدة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس السبت، في بيان، أنه "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في مقاطعة سومي، فيما أعلنت الجمعة الماضية، في بيان أن القوات الروسية حررت بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اختتام شهر أبريل بتحرير قواتها بلدتي
كورتشاكيفكا في مقاطعة سومي ونوفوليكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط قتال العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.