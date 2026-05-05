تدمير منظومة صواريخ ألمانية متطورة في الخطوط الخلفية لقوات كييف- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، دمرت نظام الدفاع الجوي "آيريس-تي" ألماني الصنع، الذي...
2026-05-05T13:45+0000
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، دمرت نظام الدفاع الجوي "آيريس-تي" ألماني الصنع، الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قامت طواقم الهجوم للواء المنفصل "فارياغ" التابع لقوات المركبات المسيرة، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من الأنظمة غير المأهولة بتدمير منصة صواريخ مضادة للطائرات للعدو، أظهرت لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الفعلي احتراقا شديدا للهدف".
وأشار البيان إلى أن منصة صواريخ "آيريس-تي" الألمانية متوسطة المدى المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم اكتشافها في المنطقة الخلفية للعدو أثناء عملية استطلاع.
كما نشرت الوزارة مقاطع فيديو تحتوي على صور لتدمير المنصة، ويظهر في الفيديو احتراق المنصة بعد استهدافها بأسلحة روسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التابعة لها، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضربة، استخدمت خلالها أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، وطائرات مسيّرة، على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربة جاءت "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا".
وأكدت الوزارة أن "أهداف الضربة تحققت، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت تسع قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، وستة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و601 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة.
كما أشار البيان إلى أن طائرات تكتيكية وطائرات مسيرة هجومية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.