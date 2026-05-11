https://sarabic.ae/20260511/مصدر-لـسبوتنيك-نظام-كييف-ينشر-المرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-مستغلا-فترة-وقف-إطلاق-النار-1113317411.html

مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشر المرتزقة الأجانب في خاركوف مستغلا فترة وقف إطلاق النار

مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشر المرتزقة الأجانب في خاركوف مستغلا فترة وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القيادة الأوكرانية أعادت نشر عدة وحدات نخبة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مرتزقة أجانب، على محور... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T04:56+0000

2026-05-11T04:56+0000

2026-05-11T05:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107365920_234:0:1594:765_1920x0_80_0_0_31ea6975f67892aed59da07092917e81.png

ووفقًا لما صرح به مصدر الوكالة اليوم الإثنين، تشمل هذه الوحدات عناصر من اللواء 77 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال المصدر: "أعاد العدو نشر عدة وحدات نخبة من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، بما في ذلك عناصر من اللواء 77 المحمول جوًا ووحدة خارتيا، والتي تضم أيضًا مرتزقة أجانب". وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد، بتسجيل أكثر من 16 ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن القوات الروسية ردت بالمثل على مصادر النيران.وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية. ويشير التقرير إلى أنه "تم تسجيل 16071 خرقًا لوقف إطلاق النار في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.القوات الروسية ترد بالمثل على أكثر من 16 ألف خرق لإطلاق النار من جانب قوات كييف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260501/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بوكاليانويه-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1113030502.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري