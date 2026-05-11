مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشر المرتزقة الأجانب في خاركوف مستغلا فترة وقف إطلاق النار
2026-05-11T04:56+0000
04:56 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 11.05.2026)
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القيادة الأوكرانية أعادت نشر عدة وحدات نخبة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مرتزقة أجانب، على محور خاركوف خلال فترة وقف إطلاق النار.
ووفقًا لما صرح به مصدر الوكالة اليوم الإثنين، تشمل هذه الوحدات عناصر من اللواء 77 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر: "أعاد العدو نشر عدة وحدات نخبة من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، بما في ذلك عناصر من اللواء 77 المحمول جوًا ووحدة خارتيا، والتي تضم أيضًا مرتزقة أجانب".
وتواصل القوات الروسية الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي وافقت موسكو على تمديده حتى يوم الإثنين بناءً على اقتراح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد، بتسجيل أكثر من 16 ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن القوات الروسية ردت بالمثل على مصادر النيران.
وقالت الوزارة في بيان: وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال احتفالات يوم النصر الحادي والثمانين، التي تبدأ منتصف ليل 8 مايو/أيار، الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والبقاء في مواقعها وخطوطها المحررة سابقا.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية. ويشير التقرير إلى أنه "تم تسجيل 16071 خرقًا لوقف إطلاق النار في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.