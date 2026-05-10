الدفاع الجوي الروسي يسقط 3556 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
2026-05-10T23:36+0000
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3556 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
23:00 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 23:36 GMT 10.05.2026)
أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفق تقديرات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وسُجل أكبر عدد من المسيرات التي تم إسقاطها يومي 6 و8 أيار/مايو، بواقع 605 و749 طائرة على التوالي، حيث استهدف الجزء الأكبر من هذه الهجمات المناطق الواقعة في القسم الأوروبي من روسيا.
يُذكر أن الدفاع الجوي الروسي كان قد اعترض ما لا يقل عن 2622 طائرة مسيرة أوكرانية في الفترة الممتدة من 27 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو.
وفي سياق متصل، كان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إقرار هدنة مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 أيار/مايو، وإجراء عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف خلال هذه الفترة وفق صيغة "ألف مقابل ألف".