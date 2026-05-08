https://sarabic.ae/20260508/الدفاعات-الجوية-تسقط-44-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-أربع-ساعات---الدفاع-الروسية-1113237967.html
الدفاعات الجوية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أربع ساعات - الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أربع ساعات - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 44 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية وبحر آزوف، وذلك في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T23:16+0000
2026-05-08T23:16+0000
2026-05-08T23:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101509/64/1015096456_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b136043f6a0f32112022e5ba8cc51721.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "في الثامن من مايو/أيار الجاري، وخلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 24:00 بتوقيت موسكو، اعترضت ودمرت وسائط الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة أوكرانية مسيّرة".وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيّرة أُسقطت فوق أراضي مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وكورسك، وكالوغا، وأوريول، وتولا، وليبيتسك، وريازان، ومنطقة موسكو، وفوق مياه بحر آزوف.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.وتعتمد كييف على تكتيكات تشمل استخدام المسيّرات الهجومية والقصف المدفعي، ما يؤدي إلى أضرار في مناطق مدنية ومنشآت داخل روسيا.ومن جانبها، ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20260508/عمدة-موسكو-إسقاط-25-مسيرة-أوكرانية-منذ-منتصف-الليل-1113203534.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101509/64/1015096456_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_34e8f0ee0fe2038ff7acefc95c75e1af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أربع ساعات - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 44 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية وبحر آزوف، وذلك في الفترة ما بين الساعة 20:00 و24:00 بتوقيت موسكو.
وجاء في بيان الوزارة: "في الثامن من مايو/أيار الجاري، وخلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 24:00 بتوقيت موسكو، اعترضت ودمرت وسائط الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة أوكرانية مسيّرة".
وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيّرة أُسقطت فوق أراضي مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وكورسك، وكالوغا، وأوريول، وتولا، وليبيتسك، وريازان، ومنطقة موسكو، وفوق مياه بحر آزوف.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتعتمد كييف على تكتيكات تشمل استخدام المسيّرات الهجومية والقصف المدفعي
، ما يؤدي إلى أضرار في مناطق مدنية ومنشآت داخل روسيا.
ومن جانبها، ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.