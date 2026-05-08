عمدة موسكو: إسقاط 25 مسيرة أوكرانية منذ منتصف الليل
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أسقطت منذ بداية الليل 25 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال عبر منصة "ماكس": "تم تدمير طائرتين مسيّرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في مواقع سقوط الحطام".وكانت القوات الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من الليل، إسقاط 23 طائرة مسيّرة أخرى كانت تتجه نحو المدينة.ومنذ 8 مايو/أيار بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، ويستمر حتى 10 مايو/أيار.وخلال هذه الفترة، لن تنفذ القوات الروسية ضربات ضد مواقع تمركز القوات الأوكرانية أو المنشآت المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري في عمق الأراضي الأوكرانية.وكان فلاديمير زيلينسكي قد هدد، الخميس، بشن هجوم على العرض العسكري في موسكو، فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أي محاولة لتعطيل الاحتفالات ستقابل بضربة تستهدف وسط كييف.
