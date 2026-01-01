عربي
عمدة موسكو: تدمير طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو. 01.01.2026
وكتب سوبيانين على قناته في منصة التواصل الإجتماعي "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو".وأضاف عمدة العاصمة أن فرق الإنقاذ لا زالت تعمل في مكان الحادث.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت خلال شهر ديسمبر 6503 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات رسمية.وبحسب المعطيات، سُجل أعلى عدد من الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها يومي 15 و25 ديسمبر، بواقع 545 و472 طائرة مسيرة على التوالي، وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من هجمات الطائرات المسيرة استهدفت المناطق الواقعة في الجزء الأوروبي من البلاد.وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية ترد على هجمات القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الضربات تستهدف حصرًا منشآت عسكرية ومرافق تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضاتروسيا ستنقل بيانات الطائرة المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر إقامة بوتين إلى واشنطن - وزارة الدفاع
عمدة موسكو: تدمير طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية

16:37 GMT 01.01.2026

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو.
وكتب سوبيانين على قناته في منصة التواصل الإجتماعي "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو".
وأضاف عمدة العاصمة أن فرق الإنقاذ لا زالت تعمل في مكان الحادث.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:37 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت خلال شهر ديسمبر 6503 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات رسمية.
وبحسب المعطيات، سُجل أعلى عدد من الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها يومي 15 و25 ديسمبر، بواقع 545 و472 طائرة مسيرة على التوالي، وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من هجمات الطائرات المسيرة استهدفت المناطق الواقعة في الجزء الأوروبي من البلاد.
وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية ترد على هجمات القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الضربات تستهدف حصرًا منشآت عسكرية ومرافق تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
15:20 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضات
روسيا ستنقل بيانات الطائرة المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر إقامة بوتين إلى واشنطن - وزارة الدفاع
