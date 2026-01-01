https://sarabic.ae/20260101/القوات-الروسية-تدمر-168-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108786420.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T05:37+0000
2026-01-01T05:37+0000
2026-01-01T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.تدمير مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسيالقوات الروسية تسقط أكثر من 6500 مسيرة أوكرانية خلال ديسمبر
https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لإسقاط-مسيرة-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقر-بوتين-1108759095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:37 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 05:38 GMT 01.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية
".
وأضافت أن "الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة كراسنودار، و23 فوق مقاطعة تولا، و16 فوق جمهورية القرم، و12 فوق مقاطعة موسكو، 9 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، و7 فوق مقاطعة كالوغا، و24 فوق مياه بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.