عربي
حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:37 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 05:38 GMT 01.01.2026)
قوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أن "الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة كراسنودار، و23 فوق مقاطعة تولا، و16 فوق جمهورية القرم، و12 فوق مقاطعة موسكو، 9 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، و7 فوق مقاطعة كالوغا، و24 فوق مياه بحر آزوف".

إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
أمس, 10:06 GMT

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
تدمير مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
القوات الروسية تسقط أكثر من 6500 مسيرة أوكرانية خلال ديسمبر
