أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، صباح اليوم الخميس، بأنه تم تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوبولسكي بمقاطعة سومي.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجوما مضادا واحدا بواسطة مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119، إلا أن الهجوم تم صده بالكامل، وحُيّدت المجموعتان المعاديتان".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فشلت كذلك في تنفيذ 5 هجمات مضادة في منطقة غابات قرب مدينة ليمان في مقاطعة خاركوف، فيما رفض عناصر الفوج الهجومي المستقل رقم 225 في الجيش الأوكراني التقدم والهجوم.وفي أواخر ديسمبر: كانون الأول الماضي، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس فلاديمير بوتين، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة سومي.ووفقا لقائد المجموعة يفغيني نيكيفوروف، فقد تجاوز عمق هذه المنطقة 16 كيلومترا، فيما بلغ امتدادها على طول الجبهة نحو 60 كيلومترا، مضيفًا أن المسافة المتبقية إلى مدينة سومي تقل عن 20 كيلومترا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
05:20 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 05:31 GMT 01.01.2026)
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
" إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجوما مضادا واحدا بواسطة مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119، إلا أن الهجوم تم صده بالكامل، وحُيّدت المجموعتان المعاديتان".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فشلت كذلك في تنفيذ 5 هجمات مضادة في منطقة غابات قرب مدينة ليمان في مقاطعة خاركوف، فيما رفض عناصر الفوج الهجومي المستقل رقم 225 في الجيش الأوكراني التقدم والهجوم.
وفي أواخر ديسمبر: كانون الأول الماضي، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس فلاديمير بوتين، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة سومي.
ووفقا لقائد المجموعة يفغيني نيكيفوروف، فقد تجاوز عمق هذه المنطقة 16 كيلومترا، فيما بلغ امتدادها على طول الجبهة نحو 60 كيلومترا، مضيفًا أن المسافة المتبقية إلى مدينة سومي تقل عن 20 كيلومترا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.