تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي

عربي
حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260101/تدمير-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الأمن-الروسي-1108786195.html
تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، صباح اليوم الخميس، بأنه تم تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوبولسكي بمقاطعة سومي. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T05:20+0000
2026-01-01T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجوما مضادا واحدا بواسطة مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119، إلا أن الهجوم تم صده بالكامل، وحُيّدت المجموعتان المعاديتان".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فشلت كذلك في تنفيذ 5 هجمات مضادة في منطقة غابات قرب مدينة ليمان في مقاطعة خاركوف، فيما رفض عناصر الفوج الهجومي المستقل رقم 225 في الجيش الأوكراني التقدم والهجوم.وفي أواخر ديسمبر: كانون الأول الماضي، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس فلاديمير بوتين، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة سومي.ووفقا لقائد المجموعة يفغيني نيكيفوروف، فقد تجاوز عمق هذه المنطقة 16 كيلومترا، فيما بلغ امتدادها على طول الجبهة نحو 60 كيلومترا، مضيفًا أن المسافة المتبقية إلى مدينة سومي تقل عن 20 كيلومترا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251230/الجيش-الروسي-يدمر-عدة-مجموعات-قتالية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108713799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_942b21807ed2eb6392b433f3ce9c0593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا

تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي

05:20 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 05:31 GMT 01.01.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، صباح اليوم الخميس، بأنه تم تحييد مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوبولسكي بمقاطعة سومي.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجوما مضادا واحدا بواسطة مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119، إلا أن الهجوم تم صده بالكامل، وحُيّدت المجموعتان المعاديتان".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فشلت كذلك في تنفيذ 5 هجمات مضادة في منطقة غابات قرب مدينة ليمان في مقاطعة خاركوف، فيما رفض عناصر الفوج الهجومي المستقل رقم 225 في الجيش الأوكراني التقدم والهجوم.
وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة الشمال في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
30 ديسمبر 2025, 04:16 GMT
وفي أواخر ديسمبر: كانون الأول الماضي، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس فلاديمير بوتين، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة سومي.
ووفقا لقائد المجموعة يفغيني نيكيفوروف، فقد تجاوز عمق هذه المنطقة 16 كيلومترا، فيما بلغ امتدادها على طول الجبهة نحو 60 كيلومترا، مضيفًا أن المسافة المتبقية إلى مدينة سومي تقل عن 20 كيلومترا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала