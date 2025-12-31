https://sarabic.ae/20251231/القوات-الروسية-تسقط-أكثر-من-6500-مسيرة-أوكرانية-خلال-ديسمبر--1108782727.html
القوات الروسية تسقط أكثر من 6500 مسيرة أوكرانية خلال ديسمبر
القوات الروسية تسقط أكثر من 6500 مسيرة أوكرانية خلال ديسمبر
وبحسب المعطيات، سُجل أعلى عدد من الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها يومي 15 و25 ديسمبر، بواقع 545 و472 طائرة مسيرة على التوالي.وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من هجمات الطائرات المسيرة استهدفت المناطق الواقعة في الجزء الأوروبي من البلاد.وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية ترد على هجمات القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الضربات تستهدف حصرًا منشآت عسكرية ومرافق تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
