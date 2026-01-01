https://sarabic.ae/20260101/مسؤول-أوكراني-سابق-هجوم-كييف-على-مقر-الرئيس-الروسي-يندرج-ضمن-استراتيجية-عرقلة-المفاوضات-1108802533.html

مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضات

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، أن هجوم قوات كييف على مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مُخططًا له، ويتماشى مع... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

وكتب أزاروف على قناته في "تلغرام": "لا يعتقد زيلينسكي أن هجوم الطائرات المسيرة انتحار سياسي، ومن المرجح أن مستشاريه لا يعتقدون ذلك أيضًا. فقد كان الأمر مخططا له... كل هذا كان معدا مسبقا. ومن الواضح أن هذا يندرج ضمن الاستراتيجية التي اختارها المُستشارون الغربيون لزيلينسكي لعرقلة وتأخير مفاوضات السلام، قدر الإمكان".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن "روسيا ستنقل البيانات، التي تم فك تشفيرها من الطائرة المسيرة الأوكرانية، التي هاجمت مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود، إلى الجانب الأمريكي".وجاء في بيان للوزراة: "استخرجت أجهزة الاستخبارات الروسية ملف مهمة طيران من إحدى الطائرات المسيرة، التي أُسقطت في 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، وأظهر فك التشفير أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرة المسيّرة في 29 ديسمبر (الماضي)، كان أحد مرافق مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأوضح بيان الدفاع الروسية: "أظهر نص بيانات المسار أن الهدف النهائي لهجوم الطائرة المسيّرة الأوكرانية، في 29 ديسمبر 2025، كان منشأة داخل مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود".وتابع: "خلال فحص فني خاص لوحدة نظام الملاحة لإحدى الطائرات الأوكرانية المسيرة، التي تم إسقاطها ليلة 29 ديسمبر (الماضي) في المجال الجوي لمقاطعة نوفغورود، تمكن ممثلو أجهزة المخابرات الروسية من استخراج ملف مهمة الطيران المحمّل فيها".

