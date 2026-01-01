https://sarabic.ae/20260101/روسيا-ستنقل-بيانات-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-التي-استهدفت-مقر-إقامة-بوتين-إلى-واشنطن---وزارة-1108795144.html

روسيا ستنقل بيانات الطائرة المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر إقامة بوتين إلى واشنطن - وزارة الدفاع

روسيا ستنقل بيانات الطائرة المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقر إقامة بوتين إلى واشنطن - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن "روسيا ستنقل البيانات، التي تم فك تشفيرها من الطائرة المسيرة الأوكرانية، التي هاجمت مقر الإقامة الرئاسية الروسية... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان للوزراة: "استخرجت أجهزة الاستخبارات الروسية ملف مهمة طيران من إحدى الطائرات المسيرة، التي أُسقطت في 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، وأظهر فك التشفير أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرة المسيّرة في 29 ديسمبر (الماضي)، كان أحد مرافق مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأردف بيان الدفاع الروسية: "أظهر نص بيانات المسار أن الهدف النهائي لهجوم الطائرة المسيّرة الأوكرانية، في 29 ديسمبر 2025، كان منشأة داخل مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر 2025، شنّ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وتابع: "تم تدمير جميع الطائرات المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة".وأكد لافروف أنه "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورودلوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

