https://sarabic.ae/20251230/بيزشكيان-يدين-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-مقاطعة-نوفغورود-1108728913.html

بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود

بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T14:09+0000

2025-12-30T14:09+0000

2025-12-30T14:09+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093650101_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_674c2707aea2d0133e2d52f3f1f258c5.jpg

وجاء في بيان الكرملين: "أدان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم واسع النطاق الذي شنه نظام كييف بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وختم البيان: "هنأ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة بمناسبة حلول العام الجديد. وبدوره، هنأ الرئيس الروسي قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية بمناسبة حلول "ليلة يلدا" (عيدا ثقافيا وطنيا في إيران)".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

https://sarabic.ae/20251230/لافروف-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يؤكد-مجددا-الطبيعة-الإرهابية-لكييف-1108728074.html

https://sarabic.ae/20251230/البحرين-تدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108725265.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن