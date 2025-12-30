https://sarabic.ae/20251230/بيزشكيان-يدين-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-مقاطعة-نوفغورود-1108728913.html
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
أدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093650101_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_674c2707aea2d0133e2d52f3f1f258c5.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أدان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم واسع النطاق الذي شنه نظام كييف بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وختم البيان: "هنأ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة بمناسبة حلول العام الجديد. وبدوره، هنأ الرئيس الروسي قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية بمناسبة حلول "ليلة يلدا" (عيدا ثقافيا وطنيا في إيران)".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
أدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود.
وجاء في بيان الكرملين: "أدان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم واسع النطاق الذي شنه نظام كييف بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وتابع البيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الروسي الإيراني في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل. وناقشا أيضا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".
وختم البيان: "هنأ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة بمناسبة حلول العام الجديد. وبدوره، هنأ الرئيس الروسي قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية بمناسبة حلول "ليلة يلدا" (عيدا ثقافيا وطنيا في إيران)".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".