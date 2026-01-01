https://sarabic.ae/20260101/مقتل-طفل-وإصابة-3-أشخاص-إثر-هجوم-شنته-مسيرة-أوكرانية-على-سيارة-في-مقاطعة-خيرسون-1108803645.html
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة ثلاثة بالغين بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، جراء... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T15:20+0000
2026-01-01T15:20+0000
2026-01-01T15:20+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وذكر حاكم المقاطعة على قناته في "تلغرام": "ارتكب الأوغاد في نظام كييف جريمة دموية أخرى. ففي بلدة تاراسيفكا التابعة لمنطقة أوليشكي الإدارية (في مقاطعة خيرسون)، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة والدين وابنتهما وحفيدهما البالغ من العمر خمس سنوات".وأضاف الحاكم: "أسفر الهجوم عن مقتل الطفل، وإصابة جميع البالغين بجروح خطيرة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى سكادوفسك المركزي الإقليمي".وأكد أن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيرة استهدفت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا، وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.ومقاطعة خيرسون هي أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهردنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022، ويقع في الوقت الحاضر 75 في المئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضاتمجلس الأمن الروسي: الرد على الهجمات الأوكرانية ضد المدنيين في مقاطعة خيرسون حتمي
https://sarabic.ae/20260101/مقتل-أكثر-من-20-شخصا-بهجوم-طائرات-مسيّرة-على-فندق-ومقهى-في-مقاطعة-خيرسون-1108786738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة ثلاثة بالغين بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة في مقاطعة خيرسون.
وذكر حاكم المقاطعة على قناته في "تلغرام": "ارتكب الأوغاد في نظام كييف جريمة دموية أخرى. ففي بلدة تاراسيفكا التابعة لمنطقة أوليشكي الإدارية (في مقاطعة خيرسون)، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة والدين وابنتهما وحفيدهما البالغ من العمر خمس سنوات".
وأضاف الحاكم: "أسفر الهجوم عن مقتل الطفل، وإصابة جميع البالغين بجروح خطيرة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى سكادوفسك المركزي الإقليمي".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد سالدو، بأن 24 شخصا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.
وأكد أن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيرة استهدفت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا، وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.
ومقاطعة خيرسون هي أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر
دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022، ويقع في الوقت الحاضر 75 في المئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.