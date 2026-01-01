مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/مقتل-طفل-وإصابة-3-أشخاص-إثر-هجوم-شنته-مسيرة-أوكرانية-على-سيارة-في-مقاطعة-خيرسون-1108803645.html
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة ثلاثة بالغين بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة في مقاطعة خيرسون.
وذكر حاكم المقاطعة على قناته في "تلغرام": "ارتكب الأوغاد في نظام كييف جريمة دموية أخرى. ففي بلدة تاراسيفكا التابعة لمنطقة أوليشكي الإدارية (في مقاطعة خيرسون)، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة والدين وابنتهما وحفيدهما البالغ من العمر خمس سنوات".
وأضاف الحاكم: "أسفر الهجوم عن مقتل الطفل، وإصابة جميع البالغين بجروح خطيرة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى سكادوفسك المركزي الإقليمي".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد سالدو، بأن 24 شخصا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

انفجار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
05:36 GMT
وأكد أن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيرة استهدفت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا، وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.
ومقاطعة خيرسون هي أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهردنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022، ويقع في الوقت الحاضر 75 في المئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضات
مجلس الأمن الروسي: الرد على الهجمات الأوكرانية ضد المدنيين في مقاطعة خيرسون حتمي
