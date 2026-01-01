https://sarabic.ae/20260101/مقتل-طفل-وإصابة-3-أشخاص-إثر-هجوم-شنته-مسيرة-أوكرانية-على-سيارة-في-مقاطعة-خيرسون-1108803645.html

مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة ثلاثة بالغين بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، جراء... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر حاكم المقاطعة على قناته في "تلغرام": "ارتكب الأوغاد في نظام كييف جريمة دموية أخرى. ففي بلدة تاراسيفكا التابعة لمنطقة أوليشكي الإدارية (في مقاطعة خيرسون)، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة تقل عائلة والدين وابنتهما وحفيدهما البالغ من العمر خمس سنوات".وأضاف الحاكم: "أسفر الهجوم عن مقتل الطفل، وإصابة جميع البالغين بجروح خطيرة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى سكادوفسك المركزي الإقليمي".وأكد أن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيرة استهدفت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا، وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدا لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.ومقاطعة خيرسون هي أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهردنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود، وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022، ويقع في الوقت الحاضر 75 في المئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضاتمجلس الأمن الروسي: الرد على الهجمات الأوكرانية ضد المدنيين في مقاطعة خيرسون حتمي

