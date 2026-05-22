روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعادية
كشفت القوات الروسية عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة متعددة المراوح ومخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، في خطوة تعكس تسارع سباق التقنيات الجوية غير المأهولة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T05:35+0000
05:08 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 05:35 GMT 22.05.2026)
كشفت القوات الروسية عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة متعددة المراوح ومخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، في خطوة تعكس تسارع سباق التقنيات الجوية غير المأهولة داخل ساحة المعارك الأوكرانية، خاصة مع التحول المتزايد نحو استخدام أسراب الدرونات في العمليات الهجومية والاستطلاعية.
واطلعت وكالة "سبوتنيك"، داخل مختبر الطائرات المسيّرة التابع للجيش الثامن عشر المشترك لقوات "دنيبرو"، على النموذج الجديد الذي يتميز بكونه طائرة قابلة لإعادة الاستخدام، وتعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في ظروف ميدانية معقدة.
وقال أحد عناصر قوات "دنيبرو"، الذي يحمل الاسم الرمزي "بارسيك"، إن الطائرة الجديدة "مصممة للدفاع الجوي وإسقاط الأهداف العالية السرعة"، موضحًا أنها تتمتع بخفة الحركة وسرعة كبيرة في الطيران، كما يمكنها الإقلاع مباشرة من الأرض والهبوط عليها دون الحاجة إلى منصات خاصة، الأمر الذي يسهل إعادة تشغيلها واستخدامها مرات متعددة في أرض المعركة.
وبحسب المعلومات التي نقلها مراسل الوكالة، فقد خضعت المسيّرة لاختبارات ميدانية فعلية، وبدأ استخدامها من قبل القوات الروسية في محور خيرسون، حيث تواجه موسكو بشكل متواصل هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية تستهدف المواقع العسكرية وخطوط الإمداد.
ويأتي الكشف عن هذا النوع من المسيّرات في ظل تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والقتال الجوي المنخفض الارتفاع، بعدما تحولت الطائرات الصغيرة دون طيار إلى عنصر حاسم في الحرب الحديثة، سواء في الاستطلاع أو توجيه المدفعية أو تنفيذ الضربات الانتحارية الدقيقة.
ويرى خبراء عسكريون أن الاتجاه العالمي الحالي لا يقتصر على تطوير الدرونات الهجومية فقط، بل يشمل أيضًا بناء منظومات اعتراض جوية منخفضة التكلفة، قادرة على مواجهة أسراب المسيّرات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا حتى للجيوش الكبرى، ولهذا تتجه عدة دول، بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى تطوير طائرات اعتراضية صغيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة التوجيه الذاتي.
وتعتمد الطائرة الروسية الجديدة، وفق المعطيات الأولية، على مفهوم "الاعتراض السريع"، أي مطاردة المسيّرات المعادية في الجو وتدميرها عبر الاصطدام المباشر أو باستخدام وسائل تشويش وتعطيل، وهي تكتيكات أصبحت أكثر انتشارًا خلال العامين الأخيرين بسبب الكلفة المرتفعة للصواريخ التقليدية مقارنة بثمن الطائرات المسيّرة الصغيرة.
كما تمنح خاصية الإقلاع العمودي مرونة تشغيلية كبيرة، خاصة في المناطق القريبة من خطوط التماس أو داخل المواقع المحصنة، حيث يصعب استخدام المدارج التقليدية أو الأنظمة الجوية الثقيلة.
ويشير مراقبون إلى أن الحرب في أوكرانيا تحولت فعليًا إلى مختبر مفتوح لتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة، إذ دفعت كثافة الاستخدام الطرفين إلى ابتكار نماذج جديدة بشكل متسارع، سواء للهجوم أو الاستطلاع أو الدفاع الجوي، الأمر الذي قد يغيّر مستقبل العقائد العسكرية حول العالم خلال السنوات المقبلة.