روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعادية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعادية
سبوتنيك عربي
كشفت القوات الروسية عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة متعددة المراوح ومخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، في خطوة تعكس تسارع سباق التقنيات الجوية غير المأهولة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T05:08+0000
2026-05-22T05:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
واطلعت وكالة "سبوتنيك"، داخل مختبر الطائرات المسيّرة التابع للجيش الثامن عشر المشترك لقوات "دنيبرو"، على النموذج الجديد الذي يتميز بكونه طائرة قابلة لإعادة الاستخدام، وتعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في ظروف ميدانية معقدة.وقال أحد عناصر قوات "دنيبرو"، الذي يحمل الاسم الرمزي "بارسيك"، إن الطائرة الجديدة "مصممة للدفاع الجوي وإسقاط الأهداف العالية السرعة"، موضحًا أنها تتمتع بخفة الحركة وسرعة كبيرة في الطيران، كما يمكنها الإقلاع مباشرة من الأرض والهبوط عليها دون الحاجة إلى منصات خاصة، الأمر الذي يسهل إعادة تشغيلها واستخدامها مرات متعددة في أرض المعركة.ويأتي الكشف عن هذا النوع من المسيّرات في ظل تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والقتال الجوي المنخفض الارتفاع، بعدما تحولت الطائرات الصغيرة دون طيار إلى عنصر حاسم في الحرب الحديثة، سواء في الاستطلاع أو توجيه المدفعية أو تنفيذ الضربات الانتحارية الدقيقة. وتعتمد الطائرة الروسية الجديدة، وفق المعطيات الأولية، على مفهوم "الاعتراض السريع"، أي مطاردة المسيّرات المعادية في الجو وتدميرها عبر الاصطدام المباشر أو باستخدام وسائل تشويش وتعطيل، وهي تكتيكات أصبحت أكثر انتشارًا خلال العامين الأخيرين بسبب الكلفة المرتفعة للصواريخ التقليدية مقارنة بثمن الطائرات المسيّرة الصغيرة.ويشير مراقبون إلى أن الحرب في أوكرانيا تحولت فعليًا إلى مختبر مفتوح لتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة، إذ دفعت كثافة الاستخدام الطرفين إلى ابتكار نماذج جديدة بشكل متسارع، سواء للهجوم أو الاستطلاع أو الدفاع الجوي، الأمر الذي قد يغيّر مستقبل العقائد العسكرية حول العالم خلال السنوات المقبلة.
روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعادية

05:08 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 05:35 GMT 22.05.2026)
كشفت القوات الروسية عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة متعددة المراوح ومخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، في خطوة تعكس تسارع سباق التقنيات الجوية غير المأهولة داخل ساحة المعارك الأوكرانية، خاصة مع التحول المتزايد نحو استخدام أسراب الدرونات في العمليات الهجومية والاستطلاعية.
واطلعت وكالة "سبوتنيك"، داخل مختبر الطائرات المسيّرة التابع للجيش الثامن عشر المشترك لقوات "دنيبرو"، على النموذج الجديد الذي يتميز بكونه طائرة قابلة لإعادة الاستخدام، وتعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في ظروف ميدانية معقدة.
وقال أحد عناصر قوات "دنيبرو"، الذي يحمل الاسم الرمزي "بارسيك"، إن الطائرة الجديدة "مصممة للدفاع الجوي وإسقاط الأهداف العالية السرعة"، موضحًا أنها تتمتع بخفة الحركة وسرعة كبيرة في الطيران، كما يمكنها الإقلاع مباشرة من الأرض والهبوط عليها دون الحاجة إلى منصات خاصة، الأمر الذي يسهل إعادة تشغيلها واستخدامها مرات متعددة في أرض المعركة.

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسل الوكالة، فقد خضعت المسيّرة لاختبارات ميدانية فعلية، وبدأ استخدامها من قبل القوات الروسية في محور خيرسون، حيث تواجه موسكو بشكل متواصل هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية تستهدف المواقع العسكرية وخطوط الإمداد.

ويأتي الكشف عن هذا النوع من المسيّرات في ظل تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والقتال الجوي المنخفض الارتفاع، بعدما تحولت الطائرات الصغيرة دون طيار إلى عنصر حاسم في الحرب الحديثة، سواء في الاستطلاع أو توجيه المدفعية أو تنفيذ الضربات الانتحارية الدقيقة.
ويرى خبراء عسكريون أن الاتجاه العالمي الحالي لا يقتصر على تطوير الدرونات الهجومية فقط، بل يشمل أيضًا بناء منظومات اعتراض جوية منخفضة التكلفة، قادرة على مواجهة أسراب المسيّرات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا حتى للجيوش الكبرى، ولهذا تتجه عدة دول، بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى تطوير طائرات اعتراضية صغيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة التوجيه الذاتي.
وتعتمد الطائرة الروسية الجديدة، وفق المعطيات الأولية، على مفهوم "الاعتراض السريع"، أي مطاردة المسيّرات المعادية في الجو وتدميرها عبر الاصطدام المباشر أو باستخدام وسائل تشويش وتعطيل، وهي تكتيكات أصبحت أكثر انتشارًا خلال العامين الأخيرين بسبب الكلفة المرتفعة للصواريخ التقليدية مقارنة بثمن الطائرات المسيّرة الصغيرة.
كما تمنح خاصية الإقلاع العمودي مرونة تشغيلية كبيرة، خاصة في المناطق القريبة من خطوط التماس أو داخل المواقع المحصنة، حيث يصعب استخدام المدارج التقليدية أو الأنظمة الجوية الثقيلة.
ويشير مراقبون إلى أن الحرب في أوكرانيا تحولت فعليًا إلى مختبر مفتوح لتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة، إذ دفعت كثافة الاستخدام الطرفين إلى ابتكار نماذج جديدة بشكل متسارع، سواء للهجوم أو الاستطلاع أو الدفاع الجوي، الأمر الذي قد يغيّر مستقبل العقائد العسكرية حول العالم خلال السنوات المقبلة.
