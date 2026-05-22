روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعادية

سبوتنيك عربي

كشفت القوات الروسية عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة متعددة المراوح ومخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة المعادية، في خطوة تعكس تسارع سباق التقنيات الجوية غير المأهولة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T05:08+0000

واطلعت وكالة "سبوتنيك"، داخل مختبر الطائرات المسيّرة التابع للجيش الثامن عشر المشترك لقوات "دنيبرو"، على النموذج الجديد الذي يتميز بكونه طائرة قابلة لإعادة الاستخدام، وتعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في ظروف ميدانية معقدة.وقال أحد عناصر قوات "دنيبرو"، الذي يحمل الاسم الرمزي "بارسيك"، إن الطائرة الجديدة "مصممة للدفاع الجوي وإسقاط الأهداف العالية السرعة"، موضحًا أنها تتمتع بخفة الحركة وسرعة كبيرة في الطيران، كما يمكنها الإقلاع مباشرة من الأرض والهبوط عليها دون الحاجة إلى منصات خاصة، الأمر الذي يسهل إعادة تشغيلها واستخدامها مرات متعددة في أرض المعركة.ويأتي الكشف عن هذا النوع من المسيّرات في ظل تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والقتال الجوي المنخفض الارتفاع، بعدما تحولت الطائرات الصغيرة دون طيار إلى عنصر حاسم في الحرب الحديثة، سواء في الاستطلاع أو توجيه المدفعية أو تنفيذ الضربات الانتحارية الدقيقة. وتعتمد الطائرة الروسية الجديدة، وفق المعطيات الأولية، على مفهوم "الاعتراض السريع"، أي مطاردة المسيّرات المعادية في الجو وتدميرها عبر الاصطدام المباشر أو باستخدام وسائل تشويش وتعطيل، وهي تكتيكات أصبحت أكثر انتشارًا خلال العامين الأخيرين بسبب الكلفة المرتفعة للصواريخ التقليدية مقارنة بثمن الطائرات المسيّرة الصغيرة.ويشير مراقبون إلى أن الحرب في أوكرانيا تحولت فعليًا إلى مختبر مفتوح لتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة، إذ دفعت كثافة الاستخدام الطرفين إلى ابتكار نماذج جديدة بشكل متسارع، سواء للهجوم أو الاستطلاع أو الدفاع الجوي، الأمر الذي قد يغيّر مستقبل العقائد العسكرية حول العالم خلال السنوات المقبلة.الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

