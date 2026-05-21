القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T09:25+0000

وجاء في البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بفرض سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف".وأكد أنه: "قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".وتابع بيان الدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 340 جنديًا، و6 مركبات قتال مشاة، و6 مركبات أخرى".وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية".ويذكر أن الخسائر وقعت في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك.وأضاف: "ألحقت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسائر بتشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مقاطعة خاركوف، وفي مقاطعة سومي، تضررت القوى العاملة والمعدات التابعة لألوية الهجوم الآلية المحمولة جوا، وفوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي".وذكر البيان أن "العدو خسر ما يصل إلى 195 جنديًا، و14 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، ومركبتين مدرعتين، و24 مركبة، ومدفع ميداني".وأشار البيان إلى أنه: "استهدفت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات بدون طيار الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مركز تدريب متخصص في أنظمة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية". كما استهدفت الغارات مستودعات الذخيرة، ومصانع التجميع، ومرافق تخزين الطائرات بدون طيار بعيدة المدى والقوارب غير المأهولة، فضلاً عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: مشاركة غواصات نووية محملة بصواريخ بالستية بمناورات القوات النوويةالدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

