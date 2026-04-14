الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T09:58+0000
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "مناقشة جميع القدرات المشتركة أمر ضروري. نحن نتحدث عن المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما. لقد ناقشنا هذا الأمر مرارًا. لا توجد تفاصيل حتى الآن".
وعلّق بيسكوف على مستوى مشاركة روسيا في المؤتمر الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وما إذا كان لدى موسكو أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت": "لا توجد تفاصيل حتى الآن. فيما يتعلق بالآليات المحددة لمشاركتنا وشكلها، من الأفضل الاتصال بوزارة الخارجية".
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فإن النهج الأمريكي لا يزال يربط قضية التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بتسوية في أوكرانيا، ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري على الإطلاق انتظار تسوية في أوكرانيا بما يخدم مصالح كل من واشنطن وموسكو".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لم تصدر أي بيانات بشأن تجديد ترخيصها لبيع النفط الروسي.
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول التصريحات الأولية لرئيس حزب "تيسا" بيتر ماغيار، الفائز في الانتخابات المجرية: "بعد فوزه في الانتخابات، أدلى السيد ماغيار، بتصريحات عديدة وعقد مؤتمرات صحفية كثيرة. فلننتظر حتى تتشكل حكومة جديدة في المجر. فلننتظر الخطوات الملموسة الأولى... وحينها سنسترشد بالخطوات الملموسة للحكومة المجرية الجديدة".
وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ بارتياح، على حد فهمنا، وجود رغبة في الانخراط في حوار عملي (مع المجر). وفي هذه الحالة، لدينا رغبة متبادلة".
وسيعقد المؤتمر الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.
وفي وقت سابق، أدلى ماغيار بعدد من التصريحات بعد انتهاء الانتخابات في بلاده. وعلى وجه التحديد، ذكر أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستُطرح للاستفتاء في المجر.