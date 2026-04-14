الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/الكرملين-مناقشة-القدرات-النووية-المشتركة-أساسية-1112547899.html
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T09:41+0000
2026-04-14T09:58+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".وعلّق بيسكوف على مستوى مشاركة روسيا في المؤتمر الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وما إذا كان لدى موسكو أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت": "لا توجد تفاصيل حتى الآن. فيما يتعلق بالآليات المحددة لمشاركتنا وشكلها، من الأفضل الاتصال بوزارة الخارجية".وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فإن النهج الأمريكي لا يزال يربط قضية التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بتسوية في أوكرانيا، ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري على الإطلاق انتظار تسوية في أوكرانيا بما يخدم مصالح كل من واشنطن وموسكو".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول التصريحات الأولية لرئيس حزب "تيسا" بيتر ماغيار، الفائز في الانتخابات المجرية: "بعد فوزه في الانتخابات، أدلى السيد ماغيار، بتصريحات عديدة وعقد مؤتمرات صحفية كثيرة. فلننتظر حتى تتشكل حكومة جديدة في المجر. فلننتظر الخطوات الملموسة الأولى... وحينها سنسترشد بالخطوات الملموسة للحكومة المجرية الجديدة".وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ بارتياح، على حد فهمنا، وجود رغبة في الانخراط في حوار عملي (مع المجر). وفي هذه الحالة، لدينا رغبة متبادلة".وفي وقت سابق، أدلى ماغيار بعدد من التصريحات بعد انتهاء الانتخابات في بلاده. وعلى وجه التحديد، ذكر أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستُطرح للاستفتاء في المجر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي

09:41 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 09:58 GMT 14.04.2026)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "مناقشة جميع القدرات المشتركة أمر ضروري. نحن نتحدث عن المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما. لقد ناقشنا هذا الأمر مرارًا. لا توجد تفاصيل حتى الآن".

وعلّق بيسكوف على مستوى مشاركة روسيا في المؤتمر الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وما إذا كان لدى موسكو أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت": "لا توجد تفاصيل حتى الآن. فيما يتعلق بالآليات المحددة لمشاركتنا وشكلها، من الأفضل الاتصال بوزارة الخارجية".
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، فإن النهج الأمريكي لا يزال يربط قضية التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بتسوية في أوكرانيا، ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري على الإطلاق انتظار تسوية في أوكرانيا بما يخدم مصالح كل من واشنطن وموسكو".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لم تصدر أي بيانات بشأن تجديد ترخيصها لبيع النفط الروسي.

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول التصريحات الأولية لرئيس حزب "تيسا" بيتر ماغيار، الفائز في الانتخابات المجرية: "بعد فوزه في الانتخابات، أدلى السيد ماغيار، بتصريحات عديدة وعقد مؤتمرات صحفية كثيرة. فلننتظر حتى تتشكل حكومة جديدة في المجر. فلننتظر الخطوات الملموسة الأولى... وحينها سنسترشد بالخطوات الملموسة للحكومة المجرية الجديدة".
وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ بارتياح، على حد فهمنا، وجود رغبة في الانخراط في حوار عملي (مع المجر). وفي هذه الحالة، لدينا رغبة متبادلة".

وسيعقد المؤتمر الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.

وفي وقت سابق، أدلى ماغيار بعدد من التصريحات بعد انتهاء الانتخابات في بلاده. وعلى وجه التحديد، ذكر أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستُطرح للاستفتاء في المجر.
موسكو: روسيا تلقت طلبا من إندونيسيا لتزويدها بمنتجات بترولية
الخارجية الروسية: الغرب يمحو المعلومات المتعلقة باتفاقياته مع النازيين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала