الخارجية الروسية: الغرب يمحو المعلومات المتعلقة باتفاقياته مع النازيين

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول محو مسؤوليته عن اتفاقية ميونيخ من التاريخ، ومحو المعلومات المتعلقة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T11:17+0000

وقالت زاخاروفا: "إنهم يمحوان تماماً المعلومات المتعلقة باتفاقية ميونيخ وسلسلة اتفاقيات عدم الاعتداء، على الرغم من أن جميع الدول الأوروبية تقريباً في ذلك الوقت وقعت على مثل هذه الوثائق".وأعلنت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي للمجلس العلمي لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب التابع للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: التعليم التاريخي والاعتراف الدولي"، والذي نظمه المركز الدولي للوسائط المتعددة "روسيا سيغودنيا الدولي": "في الوقت نفسه، يتم تقويض أسس النظام العالمي الذي وضع بعد انتهاء الحرب، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، نشهد منذ سنوات عديدة اتجاهاً مروعاً يتمثل في تقسيم ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى فئات. ليس الهدف من ذلك تمكين كل دولة من التعبير عن معاناة شعبها، بل يتضح الآن أن هذا جزء من التلاعب". وأضافت:وتابعت: "في بلدنا، وفي أي مجال - العلوم، والتعليم، والثقافة، والقانون، والسياسة - لم تكن الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية موضع شك على الإطلاق".وأوضحت أنه في التاسع عشر من أبريل/نيسان، ستحيي روسيا لأول مرة ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.ووفقا لها، فإننا "نشهد الآن إضفاء شرعية تدريجية على القوى الانتقامية في جميع أنحاء الغرب الجماعي، بما في ذلك حتى اليابان، التي لم تعترف قط بذنبها في الحرب العالمية الثانية".واستضاف المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا "، اليوم، مؤتمراً صحفياً للمجلس العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: الدروس التاريخية والاعتراف الدولي".الكرملين: روسيا ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض النصرالكرملين: بوتين يجري اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في عيد النصر

