الخارجية الروسية: الغرب يمحو المعلومات المتعلقة باتفاقياته مع النازيين

عربي
بدء الحصار الأمريكي على إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/الخارجية-الروسية-الغرب-يمحو-المعلومات-المتعلقة-باتفاقياته-مع-النازيين-1112525815.html
الخارجية الروسية: الغرب يمحو المعلومات المتعلقة باتفاقياته مع النازيين
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول محو مسؤوليته عن اتفاقية ميونيخ من التاريخ، ومحو المعلومات المتعلقة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T11:17+0000
2026-04-13T11:17+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا: "إنهم يمحوان تماماً المعلومات المتعلقة باتفاقية ميونيخ وسلسلة اتفاقيات عدم الاعتداء، على الرغم من أن جميع الدول الأوروبية تقريباً في ذلك الوقت وقعت على مثل هذه الوثائق".وأعلنت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي للمجلس العلمي لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب التابع للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: التعليم التاريخي والاعتراف الدولي"، والذي نظمه المركز الدولي للوسائط المتعددة "روسيا سيغودنيا الدولي": "في الوقت نفسه، يتم تقويض أسس النظام العالمي الذي وضع بعد انتهاء الحرب، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، نشهد منذ سنوات عديدة اتجاهاً مروعاً يتمثل في تقسيم ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى فئات. ليس الهدف من ذلك تمكين كل دولة من التعبير عن معاناة شعبها، بل يتضح الآن أن هذا جزء من التلاعب". وأضافت:وتابعت: "في بلدنا، وفي أي مجال - العلوم، والتعليم، والثقافة، والقانون، والسياسة - لم تكن الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية موضع شك على الإطلاق".وأوضحت أنه في التاسع عشر من أبريل/نيسان، ستحيي روسيا لأول مرة ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.ووفقا لها، فإننا "نشهد الآن إضفاء شرعية تدريجية على القوى الانتقامية في جميع أنحاء الغرب الجماعي، بما في ذلك حتى اليابان، التي لم تعترف قط بذنبها في الحرب العالمية الثانية".واستضاف المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا "، اليوم، مؤتمراً صحفياً للمجلس العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: الدروس التاريخية والاعتراف الدولي".
https://sarabic.ae/20260325/الخارجية-الروسية-روسيا-تدين-الاحتفالات-الصاخبة-للنازيين-الجدد-في-دول-البلطيق-1111917053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية: الغرب يمحو المعلومات المتعلقة باتفاقياته مع النازيين

© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول محو مسؤوليته عن اتفاقية ميونيخ من التاريخ، ومحو المعلومات المتعلقة بمعاهدات عدم الاعتداء التي أبرمها مع النازيين.
وقالت زاخاروفا: "إنهم يمحوان تماماً المعلومات المتعلقة باتفاقية ميونيخ وسلسلة اتفاقيات عدم الاعتداء، على الرغم من أن جميع الدول الأوروبية تقريباً في ذلك الوقت وقعت على مثل هذه الوثائق".
وأعلنت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي للمجلس العلمي لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب التابع للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: التعليم التاريخي والاعتراف الدولي"، والذي نظمه المركز الدولي للوسائط المتعددة "روسيا سيغودنيا الدولي": "في الوقت نفسه، يتم تقويض أسس النظام العالمي الذي وضع بعد انتهاء الحرب، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، نشهد منذ سنوات عديدة اتجاهاً مروعاً يتمثل في تقسيم ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى فئات. ليس الهدف من ذلك تمكين كل دولة من التعبير عن معاناة شعبها، بل يتضح الآن أن هذا جزء من التلاعب". وأضافت:

"في الوقت نفسه، تُقوَّض أسس النظام العالمي بعد انتهاء الحرب، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، نشهد منذ سنوات عديدة اتجاهاً مروعاً يتمثل في تقسيم ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى فئات. ليس الهدف من ذلك تمكين كل دولة من التعبير عن معاناة شعبها، بل اتضح الآن أن هذا جزء من التلاعب".

وتابعت: "في بلدنا، وفي أي مجال - العلوم، والتعليم، والثقافة، والقانون، والسياسة - لم تكن الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية موضع شك على الإطلاق".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
الخارجية الروسية: روسيا تدين الاحتفالات الصاخبة للنازيين الجدد في دول البلطيق
25 مارس, 13:54 GMT
وأوضحت أنه في التاسع عشر من أبريل/نيسان، ستحيي روسيا لأول مرة ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.

أكدت أن روسيا لطالما عاملت باحترام متساوٍ ضحايا الجمهوريات السوفيتية السابقة، ودول التحالف المناهض لهتلر، والمناهضين للفاشية الذين لقوا حتفهم في الدول التي انحازت إلى ألمانية النازية.

ووفقا لها، فإننا "نشهد الآن إضفاء شرعية تدريجية على القوى الانتقامية في جميع أنحاء الغرب الجماعي، بما في ذلك حتى اليابان، التي لم تعترف قط بذنبها في الحرب العالمية الثانية".

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قرار ألمانيا بدفع تعويضات لضحايا الحصار اليهود فقط بأنه نهج انتهازي. وأضافت أن روسيا، من جانبها، تسعى إلى معاملة متساوية لجميع ضحايا ألمانيا النازية.

واستضاف المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا "، اليوم، مؤتمراً صحفياً للمجلس العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية لدراسة الإبادات الجماعية وجرائم الحرب، بعنوان "إبادة الشعب السوفيتي: الدروس التاريخية والاعتراف الدولي".
الكرملين: روسيا ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض النصر
الكرملين: بوتين يجري اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في عيد النصر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала