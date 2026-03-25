الخارجية الروسية: روسيا تدين الاحتفالات الصاخبة للنازيين الجدد في دول البلطيق
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تدين الاحتفالات النازية الجديدة الجارية في دول البلطيق، وتعتبر تمجيد جنود... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:54+0000
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تدين الاحتفالات النازية الجديدة الجارية في دول البلطيق، وتعتبر تمجيد جنود الفيلق النازي السابقين استهزاء بذكرى أولئك الذين أنقذوا العالم من الفاشية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، تعليقا على مسيرة أعضاء فيلق قوات الأمن الخاصة السابقين ومعجبيهم التي جرت في ريغا في 16 مارس/آذار: "نعتبر الأحداث التي تهدف إلى مدح أعضاء قوات الأمن الخاصة السابقين استهزاء صارخ بذكرى أولئك الذين أنقذوا العالم من الطاعون البني على حساب حياتهم. ندين الاحتفالات النازية الجديدة الجارية في دول البلطيق".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن روسيا لن تستسلم للاستفزازات الغربية ولن تتخلى عن قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية.