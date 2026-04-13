الكرملين: روسيا تراقب التوجه العام للقيادة الجديدة في المجر
سبوتنيك عربي
2026-04-13T12:31+0000
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يهنئ زعيم حزب تيسا، بيتر ماغيار، على فوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية، لأن المجر دولة غير صديقة.
وقال بيسكوف: "نحن لا نرسل التهاني إلى الدول غير الصديقة. والمجر دولة غير صديقة؛ فهي تدعم العقوبات المفروضة علينا".
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن روسيا كانت تجري حوارًا مع رئيس وزراء البلاد، فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات.
وأضاف: "لا نعلم كيف سيكون الصوت المجري. من الواضح أن القيادة الجديدة ستدافع بطريقة أو بأخرى عن مصالح المجر. حسناً، إذا دافعت عن مصالح المجر، فسيظهر منطق ما. منطق يأخذ في الاعتبار الواقع الحالي وما إلى ذلك. سنرى؛ دعونا لا نستبق الأحداث".
وتابع: "نحن منفتحون على الحوار (مع المجر)، ومنفتحون على بناء علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة. وسنرى حينها ما سيكون عليه الخط العام للقيادة الجديدة. ومن الصعب التكهن في هذه المرحلة ما إذا كان سيبقى براغماتيًا أم مسيسًا".
وأوضاف مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتدهور بعد هزيمة فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية : "لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك... ليس هناك مكان آخر نذهب إليه".
جرت الانتخابات، أمس، وبلغت نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا 77.8%، متجاوزة نتائج انتخابات عام 2022. وقد أدلى أكثر من 5.8 مليون شخص بأصواتهم.
بعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب تيسا بـ 138 مقعدًا من أصل 199. وأقر أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة.