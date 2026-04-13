تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
دميترييف: تفكك الاتحاد الأوروبي سيتسارع بعد الانتخابات المجرية
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن انهيار الاتحاد... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
دميترييف: تفكك الاتحاد الأوروبي سيتسارع بعد الانتخابات المجرية

07:09 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 07:10 GMT 13.04.2026)
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن انهيار الاتحاد الأوروبي سيتسارع بعد هزيمة حزب "فيدس"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الانتخابات البرلمانية.
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، معلقاً على رأي الناشط البريطاني تومي روبنسون بشأن نتائج التصويت: "هذا لن يؤدي إلا إلى تسريع انهيار الاتحاد الأوروبي. تحققوا بعد أربعة أشهر إذا كنت على حق".
وحذرت بودابست مراراً وتكراراً من أن حزب "تيسا" المعارض، إذا وصل إلى السلطة، سيتبع نهج السياسة الأوروبية ولن يرفض مطالب بروكسل، لا سيما فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتمويل كييف.
جرت الانتخابات أمس، وبلغت نسبة المشاركة رقماً قياسياً قدره 77.8%، متجاوزة نتائج انتخابات عام 2022. وقد أدلى أكثر من 5.8 مليون شخص بأصواتهم.
إيلون ماسك: مؤسسات سوروس تسيطر على المجر
بعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب تيسا بـ 138 مقعداً من أصل 199. وأقر أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة.
أوربان يعترف بالهزيمة.. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومة
