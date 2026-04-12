أوربان يعترف بالهزيمة .. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان يعترف بالهزيمة .. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومة
سبوتنيك عربي
دعا بيتر ماغيار، رئيس حزب "تيسا" الفائز في الانتخابات البرلمانية المجرية، الرئيس تاماش شويوك إلى تكليفه فورا بتشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم استقالته من منصبه. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الأخبار
وجاءت دعوة ماغيار بعد إعلان نتائج أولية أظهرت فوز الحزب المعارض "تيسا" في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على 137 مقعدا من أصل 199، ما يمنحه أغلبية دستورية.وفي خطاب أمام أنصاره، قال ماغيار إن "على الرئيس أن يكلفني فورا، بصفتي زعيم القائمة الفائزة، بتشكيل الحكومة، ثم يستقيل".كما طالب بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسات الدولة.وجا ذلك في وقت اعترف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت، أمس الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية حصول حزب "تيسا" المعارض على الأغلبية.وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا"، إن أوربان اتصل به لتهنئته على فوز الحزب.وبعد فرز 81.49 بالمئة من الأصوات من قبل مكتب الانتخابات الوطني، حصل حزب "تيسا" على 53.53 بالمئة من الأصوات، أما ائتلاف أوربان الحاكم، المكون من حزب "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، فقد حصل على 37.84 بالمئة من الأصوات.وأدلى نحو 7.52 مليون مواطن مجري بأصواتهم، من أصل نحو 8.1 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، التي شهدت مشاركة قياسية بلغت نحو 77.8 بالمئة.
22:56 GMT 12.04.2026
دعا بيتر ماغيار، رئيس حزب "تيسا" الفائز في الانتخابات البرلمانية المجرية، الرئيس تاماش شويوك إلى تكليفه فورا بتشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم استقالته من منصبه.
وجاءت دعوة ماغيار بعد إعلان نتائج أولية أظهرت فوز الحزب المعارض "تيسا" في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على 137 مقعدا من أصل 199، ما يمنحه أغلبية دستورية.
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية.
بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
06:45 GMT
وفي خطاب أمام أنصاره، قال ماغيار إن "على الرئيس أن يكلفني فورا، بصفتي زعيم القائمة الفائزة، بتشكيل الحكومة، ثم يستقيل".
كما طالب بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسات الدولة.
وجا ذلك في وقت اعترف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت، أمس الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية حصول حزب "تيسا" المعارض على الأغلبية.
وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا"، إن أوربان اتصل به لتهنئته على فوز الحزب.
وبعد فرز 81.49 بالمئة من الأصوات من قبل مكتب الانتخابات الوطني، حصل حزب "تيسا" على 53.53 بالمئة من الأصوات، أما ائتلاف أوربان الحاكم، المكون من حزب "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، فقد حصل على 37.84 بالمئة من الأصوات.
وأدلى نحو 7.52 مليون مواطن مجري بأصواتهم، من أصل نحو 8.1 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، التي شهدت مشاركة قياسية بلغت نحو 77.8 بالمئة.
