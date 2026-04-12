https://sarabic.ae/20260412/أوربان-يعترف-بالهزيمة--وزعيم-حزب-تيسا-الفائز-يدعو-رئيس-المجر-إلى-الاستقالة-بعد-تشكيل-الحكومة-1112513845.html

أوربان يعترف بالهزيمة .. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومة

سبوتنيك عربي

دعا بيتر ماغيار، رئيس حزب "تيسا" الفائز في الانتخابات البرلمانية المجرية، الرئيس تاماش شويوك إلى تكليفه فورا بتشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم استقالته من منصبه.

2026-04-12T22:56+0000

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112492477_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_b6536c92a521b2c171596883a7dba5fb.jpg

وجاءت دعوة ماغيار بعد إعلان نتائج أولية أظهرت فوز الحزب المعارض "تيسا" في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على 137 مقعدا من أصل 199، ما يمنحه أغلبية دستورية.وفي خطاب أمام أنصاره، قال ماغيار إن "على الرئيس أن يكلفني فورا، بصفتي زعيم القائمة الفائزة، بتشكيل الحكومة، ثم يستقيل".كما طالب بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسات الدولة.وجا ذلك في وقت اعترف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت، أمس الأحد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية حصول حزب "تيسا" المعارض على الأغلبية.وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا"، إن أوربان اتصل به لتهنئته على فوز الحزب.وبعد فرز 81.49 بالمئة من الأصوات من قبل مكتب الانتخابات الوطني، حصل حزب "تيسا" على 53.53 بالمئة من الأصوات، أما ائتلاف أوربان الحاكم، المكون من حزب "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، فقد حصل على 37.84 بالمئة من الأصوات.وأدلى نحو 7.52 مليون مواطن مجري بأصواتهم، من أصل نحو 8.1 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، التي شهدت مشاركة قياسية بلغت نحو 77.8 بالمئة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

