بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
سبوتنيك عربي
فُتحت، اليوم الأحد، مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في المجر أبوابها في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بودابست. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T06:45+0000
2026-04-12T06:45+0000
2026-04-12T06:45+0000
ويأتي هذا التصويت وسط محاولات من جانب كييف والاتحاد الأوروبي لمنع حزب " فيديز" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان من البقاء في السلطة.سينتخب المجريون 199 عضوا في البرلمان، ويحق لأكثر من ثمانية ملايين مواطن داخل البلاد وخارجها التصويت. وللدخول إلى البرلمان، يجب على أي حزب الحصول على خمسة في المئة من الأصوات في قائمته الحزبية.كما يشارك في الانتخابات حزب "وطننا" اليميني المتطرف، والتحالف الديمقراطي اليساري، وحزب "الكلب ذو الذيلين" الساخر.صرحت بودابست مرارا وتكرارا، أن كييف تتدخل بنشاط في الحملة الانتخابية لإيصال حكومة معارضة بقيادة زعيم حزب "تيسا" إلى السلطة، والتي ستوافق على تمويل أوكرانيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.اتهم وزير الخارجية بيتر سيارتو، الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حصار على الطاقة بهدف تغيير النظام في المجر. وأشار إلى أن سياسيين أوروبيين هددوا البلاد بعواقب وخيمة لقرارها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرض أوكرانيا. في غضون ذلك، يبقى موقف بودابست ثابتا: إذا أرادت كييف الحصول على المال، فعليها استئناف إمدادات النفط.
المجر
المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
فُتحت، اليوم الأحد، مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في المجر أبوابها في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بودابست.
ويأتي هذا التصويت وسط محاولات من جانب كييف والاتحاد الأوروبي لمنع حزب " فيديز" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان من البقاء في السلطة.
سينتخب المجريون 199 عضوا في البرلمان، ويحق لأكثر من ثمانية ملايين مواطن داخل البلاد وخارجها التصويت. وللدخول إلى البرلمان، يجب على أي حزب الحصول على خمسة في المئة من الأصوات في قائمته الحزبية.
يُعتبر حزب "تيسا"، بقيادة بيتر ماغيار، المنافس الرئيسي لحزب " فيديز" وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الشعب الديمقراطي المسيحي. ويهدف الحزب "تيسا" إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما يشارك في الانتخابات حزب "وطننا" اليميني المتطرف، والتحالف الديمقراطي اليساري، وحزب "الكلب ذو الذيلين" الساخر.
صرحت بودابست مرارا وتكرارا، أن كييف تتدخل بنشاط في الحملة الانتخابية لإيصال حكومة معارضة بقيادة زعيم حزب "تيسا" إلى السلطة، والتي ستوافق على تمويل أوكرانيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
في أواخر فبراير/شباط، عرقلت المجر حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف. جاء ذلك ردا على تعليق شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي اعتبرته بودابست ابتزازا سياسيا قبل الانتخابات.
اتهم وزير الخارجية بيتر سيارتو، الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حصار على الطاقة بهدف تغيير النظام في المجر. وأشار إلى أن سياسيين أوروبيين هددوا البلاد بعواقب وخيمة لقرارها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرض أوكرانيا. في غضون ذلك، يبقى موقف بودابست ثابتا: إذا أرادت كييف الحصول على المال، فعليها استئناف إمدادات النفط.