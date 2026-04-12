بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
سبوتنيك عربي
فُتحت، اليوم الأحد، مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في المجر أبوابها في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بودابست. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
المجر
سبوتنيك عربي
المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

06:45 GMT 12.04.2026
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية.
فُتحت، اليوم الأحد، مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في المجر أبوابها في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بودابست.
ويأتي هذا التصويت وسط محاولات من جانب كييف والاتحاد الأوروبي لمنع حزب " فيديز" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان من البقاء في السلطة.
سينتخب المجريون 199 عضوا في البرلمان، ويحق لأكثر من ثمانية ملايين مواطن داخل البلاد وخارجها التصويت. وللدخول إلى البرلمان، يجب على أي حزب الحصول على خمسة في المئة من الأصوات في قائمته الحزبية.

يُعتبر حزب "تيسا"، بقيادة بيتر ماغيار، المنافس الرئيسي لحزب " فيديز" وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الشعب الديمقراطي المسيحي. ويهدف الحزب "تيسا" إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما يشارك في الانتخابات حزب "وطننا" اليميني المتطرف، والتحالف الديمقراطي اليساري، وحزب "الكلب ذو الذيلين" الساخر.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر
8 أبريل, 06:38 GMT
صرحت بودابست مرارا وتكرارا، أن كييف تتدخل بنشاط في الحملة الانتخابية لإيصال حكومة معارضة بقيادة زعيم حزب "تيسا" إلى السلطة، والتي ستوافق على تمويل أوكرانيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

في أواخر فبراير/شباط، عرقلت المجر حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف. جاء ذلك ردا على تعليق شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي اعتبرته بودابست ابتزازا سياسيا قبل الانتخابات.

اتهم وزير الخارجية بيتر سيارتو، الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حصار على الطاقة بهدف تغيير النظام في المجر. وأشار إلى أن سياسيين أوروبيين هددوا البلاد بعواقب وخيمة لقرارها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرض أوكرانيا. في غضون ذلك، يبقى موقف بودابست ثابتا: إذا أرادت كييف الحصول على المال، فعليها استئناف إمدادات النفط.
أوربان: المجر والولايات المتحدة بحاجة لإنقاذ الحضارة الغربية من بروكسل
مسؤول في البرلمان الأوروبي: الاتحاد قد يجرد المجر من حق التصويت
