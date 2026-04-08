https://sarabic.ae/20260408/دميترييف-بيروقراطيو-الاتحاد-الأوروبي-يكرهون-نهج-المجر-1112375617.html
دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر
دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T06:38+0000
2026-04-08T06:38+0000
2026-04-08T06:38+0000
العالم
المجر
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب على منصة "إكس": "يكره بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء صحة نهج المجر فيما يتعلق بالسيادة والهجرة وأمن الطاقة، لأنه يكشف عن غباء الاتحاد الأوروبي البيروقراطي".هكذا علق دميتريف على الأخبار التي تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس دعا شعب المجر إلى القتال ضد بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدفاع عن سيادة بلادهم.وأضاف دميترييف: "إن ذلك يكشف عن محاولات الاتحاد الأوروبي الخبيثة للتدخل في الانتخابات المجرية".وأكد فانس في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان في بودابست يوم أمس الثلاثاء، أن بروكسل تعتزم تدمير الاقتصاد المجري بسبب عداوة شخصية تجاه رئيس الوزراء. وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن واشنطن تعتبر محاولات بروكسل للتدخل في الانتخابات البرلمانية المجرية مخزية، وأنها لا تنوي إملاء خيارات الشعب المجري على من ينتخب.ووصل فانس إلى بودابست في زيارة رسمية لمدة يومين قبل الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل.
https://sarabic.ae/20260407/فانس-يشيد-بموقف-المجر-من-النزاع-الروسي-الأوكراني-1112352788.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, المجر, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, المجر, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي يمقتون النهج السليم الذي تتبعه المجر فيما يتعلق بالسيادة والهجرة وأمن الطاقة.
وكتب على منصة "إكس": "يكره بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء صحة نهج المجر فيما يتعلق بالسيادة والهجرة وأمن الطاقة، لأنه يكشف عن غباء الاتحاد الأوروبي البيروقراطي".
هكذا علق دميتريف على الأخبار التي تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس دعا شعب المجر إلى القتال ضد بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدفاع عن سيادة بلادهم.
وأضاف دميترييف: "إن ذلك يكشف عن محاولات الاتحاد الأوروبي الخبيثة للتدخل في الانتخابات المجرية".
وأكد فانس في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان في بودابست يوم أمس الثلاثاء، أن بروكسل تعتزم تدمير الاقتصاد المجري بسبب عداوة شخصية تجاه رئيس الوزراء. وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن واشنطن تعتبر محاولات بروكسل للتدخل في الانتخابات البرلمانية المجرية مخزية، وأنها لا تنوي إملاء خيارات الشعب المجري على من ينتخب.
ووصل فانس إلى بودابست في زيارة رسمية لمدة يومين قبل الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل.