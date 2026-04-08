دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر

سبوتنيك عربي

أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي...

وكتب على منصة "إكس": "يكره بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء صحة نهج المجر فيما يتعلق بالسيادة والهجرة وأمن الطاقة، لأنه يكشف عن غباء الاتحاد الأوروبي البيروقراطي".هكذا علق دميتريف على الأخبار التي تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس دعا شعب المجر إلى القتال ضد بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل للدفاع عن سيادة بلادهم.وأضاف دميترييف: "إن ذلك يكشف عن محاولات الاتحاد الأوروبي الخبيثة للتدخل في الانتخابات المجرية".وأكد فانس في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان في بودابست يوم أمس الثلاثاء، أن بروكسل تعتزم تدمير الاقتصاد المجري بسبب عداوة شخصية تجاه رئيس الوزراء. وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن واشنطن تعتبر محاولات بروكسل للتدخل في الانتخابات البرلمانية المجرية مخزية، وأنها لا تنوي إملاء خيارات الشعب المجري على من ينتخب.ووصل فانس إلى بودابست في زيارة رسمية لمدة يومين قبل الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل.دميترييف: فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة لتشكيل تحالف حربي يساريدميترييف: الأزمة الإيرانية تكشف ضعف "الناتو" وفجوة مع واشنطن

