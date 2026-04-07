https://sarabic.ae/20260407/دميترييف-فكرة-انضمام-كندا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-خطوة-لتشكيل-تحالف-حربي-يساري--1112348626.html
دميترييف: فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة لتشكيل تحالف حربي يساري
سبوتنيك عربي
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير التي تفيد بأن... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T09:56+0000
مجتمع
أخبار كندا
روسيا
روسيا والعالم العربي
واشنطن
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779326_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_b6dcfc50a870f1833ca33c55b7ad4c12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779326_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_af91c0761157af720183983af7667704.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير التي تفيد بأن معظم الكنديين منفتحون على فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الفكرة بأنها اتحاد حربي يساري ليبرالي.
وكتب على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "العولميون يروّجون لاتحاد حربي يساري ليبرالي عالمي".
وجاء هذا ردًا على تقرير نشرته صحيفة "غلوب آند ميل"، يفيد بأن معظم الكنديين مستعدون للنظر في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
بعد أن أظهر استطلاع رأي حديث أن نصف الكنديين يؤيد فكرة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي، وبعد 3 أيام فقط من تنصيبه زار رئيس وزراء كندا مارك كارني باريس ولندن لتسليط الضوء على ما وصفه بالروابط الأوروبية الكندية العميقة.
يأتي هذا بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية وصلت إلى 25% على البضائع الكندية، ويهدد بفرض المزيد منها وهو ما يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الكندي، لكن الأدهى من ذلك أن ترامب كرر مرارا أن كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية الـ51.