فانس يشيد بموقف المجر من النزاع الروسي الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة المجرية كانت من بين القلائل الذين أظهروا حكمة وفطنة فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في بودابست، إن إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأضاف إن المجر كانت من بين الدول القليلة التي اتخذت موقفًا معقولًا وحكيمًا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وكان قد صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، فيما سبق، أن المجر لا تدين بشيء لأوكرانيا لأنها لا تدافع عن أوروبا.وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تهاجم روسيا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. على أوكرانيا أن تدافع بنفسها عن نفسها. لا ندين لأوكرانيا بشيء. أمننا مكفول من قبل حلف الناتو، وليس من قبل أوكرانيا".وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.

