روسيا توجه تحذيرا لدول البلطيق بشأن فتح مجالها الجوي للمسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T17:17+0000
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو وجهت تحذيرا خاصا لدول البلطيق بشأن قرارها فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الأوكرانية المسيرة خلال الهجمات على روسيا.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا لم تفهم دول البلطيق تحذيرات موسكو بشأن السماح للطائرات الأوكرانية دون طيار بالتحليق، فستواجه ردًا".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك عملا مكثفا يجري لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الإرهابية التي تشنها كييف، مشيرا إلى أن جميع المنشآت الحيوية المهمة للبنية التحتية للنقل في روسيا الاتحادية محمية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط لاتخاذ إجراءات لحماية إحدى محطاتها البحرية الرائدة على بحر البلطيق "أوست-لوغا": "هذا لا يعني أنه يمكن تأمين هذه المنشآت بنسبة 100% ضد مثل هذه الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، يجري عمل مكثف. وهذا لا يشمل فقط الميناء الذي ذكرتموه، بل يشمل أيضا جميع المنشآت الحيوية الأخرى".