https://sarabic.ae/20260407/مسؤول-في-البرلمان-الأوروبي-الاتحاد-قد-يجرد-المجر-من-حق-التصويت-1112343190.html

مسؤول في البرلمان الأوروبي: الاتحاد قد يجرد المجر من حق التصويت

أفاد بيكا توفيري، رئيس لجنة الارتباط البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي "يعتزم تجريد المجر من حقها في التصويت... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T05:23+0000

العالم

المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25d249a3b36322cf66b4c7a485d96434.jpg

وقال توفيري في تصريحات لصحيفة "إزفستيا": "من المرجّح سحب حق التصويت من المجر، من أجل تمرير القرض (لأوكرانيا). لا أملك جدولًا زمنيًا دقيقًا، لكن من المحتمل أن يحدث ذلك قريبًا جدًا بعد الانتخابات".وفي الـ5 من مارس/ آذار الماضي، صرّح أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا بشأن إغلاق خط "دروجبا"، وأنها ستجبر الجانب الأوكراني على استئناف الضخ "بالقوة".ويقول المسؤولون المجريون إن أوكرانيا تدخلت مرارًا في الحملة الانتخابية في البلاد قبل انطلاقها، مشيرين إلى أن كييف تسعى لدعم زعيم المعارضة بيتر ماغيار، من حزب "تيسا" للوصول إلى السلطة وتمرير سياسات تتيح تقديم مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.الخارجية الروسية: الغرب اعتاد التدخل في انتخابات شركائهدميترييف: أوروبا تتجاهل أزمة الطاقة وتقترب من الكارثة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

