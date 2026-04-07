مسؤول في البرلمان الأوروبي: الاتحاد قد يجرد المجر من حق التصويت
أفاد بيكا توفيري، رئيس لجنة الارتباط البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي "يعتزم تجريد المجر من حقها في التصويت... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260402/أوربان-الطريق-الوحيد-لتجنب-أزمة-الطاقة-في-أوروبا-والعالم-هو-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1112218269.html
مسؤول في البرلمان الأوروبي: الاتحاد قد يجرد المجر من حق التصويت
05:23 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 07.04.2026)
أفاد بيكا توفيري، رئيس لجنة الارتباط البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي "يعتزم تجريد المجر من حقها في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، في حال فوز رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان، في الانتخابات البرلمانية" المقررة في 12 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال توفيري في تصريحات لصحيفة "إزفستيا": "من المرجّح سحب حق التصويت من المجر، من أجل تمرير القرض (لأوكرانيا). لا أملك جدولًا زمنيًا دقيقًا، لكن من المحتمل أن يحدث ذلك قريبًا جدًا بعد الانتخابات".
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقفت أوكرانيا تدفق النفط إلى المجر وسلوفاكيا. وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أفاد في 23 فبراير/ شباط الماضي، بأن بودابست عرقلت الحزمة الـ20 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وكذلك قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لنظام كييف، بسبب توقف خط "دروجبا".
وفي الـ5 من مارس/ آذار الماضي، صرّح أوربان أن المجر لن تقدم تنازلات لأوكرانيا بشأن إغلاق خط "دروجبا"، وأنها ستجبر الجانب الأوكراني على استئناف الضخ "بالقوة".
ويقول المسؤولون المجريون إن أوكرانيا تدخلت مرارًا في الحملة الانتخابية في البلاد قبل انطلاقها، مشيرين إلى أن كييف تسعى لدعم زعيم المعارضة بيتر ماغيار، من حزب "تيسا" للوصول إلى السلطة وتمرير سياسات تتيح تقديم مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.