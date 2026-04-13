https://sarabic.ae/20260413/إيلون-ماسك-مؤسسات-سوروس-تسيطر-على-المجر-1112515697.html

إيلون ماسك: مؤسسات سوروس تسيطر على المجر

أكد رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، معلقاً على إعلان الممول المجري الأمريكي جورج سوروس نتائج الانتخابات البرلمانية في المجر، بأن مؤسساته قد سيطرت... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T05:31+0000

العالم

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108062751_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_ffe86e2b7926cc822cdd679a0a813133.jpg

كتب ماسك على منصة "إكس" معلقاً على منشور سوروس: "لقد سيطرت منظمة سوروس على المجر".ومع ذلك، تُنظر إلى أنشطة سوروس نظرة سلبية بسبب مضارباته المالية وسمعته المثيرة للجدل، إذ اتُهمت مؤسساته مراراً وتكراراً بتدبير تغيير الأنظمة في عدد من الدول.وقد اعترف الممول نفسه سابقاً بأن أمواله أسهمت، من بين أمور أخرى، في تسهيل ما يعرف بـ"الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013. وفي عدة دول، اتُهم بالتدخل في شؤونها الداخلية. وكثيراً ما تربط وسائل الإعلام اسم سوروس بالحزب الديمقراطي الأمريكي .وبدوره، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سوروس وغيره من المتطرفين اليساريين "المجانين" كانوا وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الولايات المتحدة.في روسيا، تم الاعتراف بمؤسسة سوروس مؤسسة مساعدة المجتمع المفتوح كمنظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن منظمات سوروس تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفينترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

العالم, المجر