إيلون ماسك: مؤسسات سوروس تسيطر على المجر
أكد رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، معلقاً على إعلان الممول المجري الأمريكي جورج سوروس نتائج الانتخابات البرلمانية في المجر، بأن مؤسساته قد سيطرت... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، معلقاً على إعلان الممول المجري الأمريكي جورج سوروس نتائج الانتخابات البرلمانية في المجر، بأن مؤسساته قد سيطرت على البلاد.
كتب ماسك على منصة "إكس" معلقاً على منشور سوروس: "لقد سيطرت منظمة سوروس على المجر".
في وقت سابق، تحدث سوروس عن الانتخابات البرلمانية المجرية، التي تصدر فيها حزب "تيسا" المعارض بنسبة 98.79% من الأصوات، فائزاً بـ 138 مقعداً من أصل 199، مدعياً أن الشعب المجري قد "استعاد بلاده".
ومع ذلك، تُنظر إلى أنشطة سوروس نظرة سلبية بسبب مضارباته المالية وسمعته المثيرة للجدل، إذ اتُهمت مؤسساته مراراً وتكراراً بتدبير تغيير الأنظمة في عدد من الدول.
وقد اعترف الممول نفسه سابقاً بأن أمواله أسهمت، من بين أمور أخرى، في تسهيل ما يعرف بـ"الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013. وفي عدة دول، اتُهم بالتدخل في شؤونها الداخلية. وكثيراً ما تربط وسائل الإعلام اسم سوروس بالحزب الديمقراطي الأمريكي .
وبدوره، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سوروس وغيره من المتطرفين اليساريين "المجانين" كانوا وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الولايات المتحدة.
في روسيا، تم الاعتراف بمؤسسة سوروس مؤسسة مساعدة المجتمع المفتوح كمنظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن منظمات سوروس تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.