ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات
ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الملياردير جورج سوروس بتمويل الاحتجاجات في الولايات المتحدة، محذرًا من أن سوروس قد يكون هدفًا للتحقيق بموجب قانون... 13.09.2025
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، "سنقوم بالنظر في قضية سوروس، لأنني أعتقد أنها قضية تخص قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد ضده وضد آخرين. فهذا أكثر من مجرد احتجاجات، هذا تحريض حقيقي"، مضيفًا أن المحتجين "يتقاضون أموالًا لمهنتهم من سوروس وآخرين".ولم يوضح ترامب ما إذا كان التحقيق المحتمل سيستهدف سوروس بمفرده أم يشمل شبكة عائلته بأكملها.في أغسطس/آب، دعا ترامب إلى محاكمة جورج سوروس وابنه ألكسندر سوروس بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد بتهمة تحريضهم على احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.وفي منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن "سوروس ومجموعته من المرضى النفسيين تسببوا في أضرار كبيرة" للولايات المتحدة.في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
الأخبار
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، "سنقوم بالنظر في قضية سوروس، لأنني أعتقد أنها قضية تخص قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد ضده وضد آخرين. فهذا أكثر من مجرد احتجاجات، هذا تحريض حقيقي"، مضيفًا أن المحتجين "يتقاضون أموالًا لمهنتهم من سوروس وآخرين".
ولم يوضح ترامب ما إذا كان التحقيق المحتمل سيستهدف سوروس بمفرده أم يشمل شبكة عائلته بأكملها.
في أغسطس/آب، دعا ترامب إلى محاكمة جورج سوروس
وابنه ألكسندر سوروس بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد بتهمة تحريضهم على احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وفي منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن "سوروس ومجموعته من المرضى النفسيين تسببوا في أضرار كبيرة" للولايات المتحدة.
في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.
وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.