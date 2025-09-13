ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/ترامب-يعلن-احتمال-فتح-تحقيق-ضد-جورج-سوروس-بتهمة-تمويل-الاحتجاجات-1104802284.html
ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات
ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الملياردير جورج سوروس بتمويل الاحتجاجات في الولايات المتحدة، محذرًا من أن سوروس قد يكون هدفًا للتحقيق بموجب قانون... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T03:18+0000
2025-09-13T03:18+0000
ترامب
جورج سوروس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_37095320fee8d165c906713cb75f90ce.jpg
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، "سنقوم بالنظر في قضية سوروس، لأنني أعتقد أنها قضية تخص قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد ضده وضد آخرين. فهذا أكثر من مجرد احتجاجات، هذا تحريض حقيقي"، مضيفًا أن المحتجين "يتقاضون أموالًا لمهنتهم من سوروس وآخرين".ولم يوضح ترامب ما إذا كان التحقيق المحتمل سيستهدف سوروس بمفرده أم يشمل شبكة عائلته بأكملها.في أغسطس/آب، دعا ترامب إلى محاكمة جورج سوروس وابنه ألكسندر سوروس بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد بتهمة تحريضهم على احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.وفي منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن "سوروس ومجموعته من المرضى النفسيين تسببوا في أضرار كبيرة" للولايات المتحدة.في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
https://sarabic.ae/20250829/خبير-ترامب-يواجه-سوروس-بحملة-ضغط-سياسي-لكبح-نفوذه-الداخلي-والدولي-1104295428.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8f14da906ef7f3d2ecd644e9f9552d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, جورج سوروس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, جورج سوروس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يعلن احتمال فتح تحقيق ضد جورج سوروس بتهمة تمويل الاحتجاجات

03:18 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Kevin Wolfجورج سوروس
جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الملياردير جورج سوروس بتمويل الاحتجاجات في الولايات المتحدة، محذرًا من أن سوروس قد يكون هدفًا للتحقيق بموجب قانون المنظمات المؤثرة والمفسدة.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، "سنقوم بالنظر في قضية سوروس، لأنني أعتقد أنها قضية تخص قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد ضده وضد آخرين. فهذا أكثر من مجرد احتجاجات، هذا تحريض حقيقي"، مضيفًا أن المحتجين "يتقاضون أموالًا لمهنتهم من سوروس وآخرين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
خبير: ترامب يواجه سوروس بحملة ضغط سياسي لكبح نفوذه الداخلي والدولي
29 أغسطس, 17:24 GMT
ولم يوضح ترامب ما إذا كان التحقيق المحتمل سيستهدف سوروس بمفرده أم يشمل شبكة عائلته بأكملها.
في أغسطس/آب، دعا ترامب إلى محاكمة جورج سوروس وابنه ألكسندر سوروس بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد بتهمة تحريضهم على احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وفي منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن "سوروس ومجموعته من المرضى النفسيين تسببوا في أضرار كبيرة" للولايات المتحدة.
في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.
وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
