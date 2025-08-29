https://sarabic.ae/20250829/خبير-ترامب-يواجه-سوروس-بحملة-ضغط-سياسي-لكبح-نفوذه-الداخلي-والدولي-1104295428.html

خبير: ترامب يواجه سوروس بحملة ضغط سياسي لكبح نفوذه الداخلي والدولي

اعتبر المحلل السياسي الأمريكي، مالك دوداكوف، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتقال الملياردير جورج سوروس وابنه، بتهمة دعم أعمال عنف في الولايات المتحدة،... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال دوداكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بدعوات اعتقال سوروس، أعتقد أن هذا سيناريو غير واقعي ولن يعتقله أحد، لكنه أشبه بحملة ضغط شعبي. ويُظهر ترامب أنه يدرك ما يفعله سوروس، إذ يثير الاضطرابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول تنظيم ثورة ملونة بحكم الأمر الواقع".وأضاف دوداكوف أن سوروس يواصل تمويل العديد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة من خلال منظمات غير حكومية، مثل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس.وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.

