خبير: ترامب يواجه سوروس بحملة ضغط سياسي لكبح نفوذه الداخلي والدولي
اعتبر المحلل السياسي الأمريكي، مالك دوداكوف، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتقال الملياردير جورج سوروس وابنه، بتهمة دعم أعمال عنف في الولايات المتحدة،... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T17:24+0000
2025-08-29T17:24+0000
2025-08-29T17:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg
وقال دوداكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بدعوات اعتقال سوروس، أعتقد أن هذا سيناريو غير واقعي ولن يعتقله أحد، لكنه أشبه بحملة ضغط شعبي. ويُظهر ترامب أنه يدرك ما يفعله سوروس، إذ يثير الاضطرابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول تنظيم ثورة ملونة بحكم الأمر الواقع".وأضاف دوداكوف أن سوروس يواصل تمويل العديد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة من خلال منظمات غير حكومية، مثل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس.وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
الولايات المتحدة الأمريكية
2025
خبير: ترامب يواجه سوروس بحملة ضغط سياسي لكبح نفوذه الداخلي والدولي
اعتبر المحلل السياسي الأمريكي، مالك دوداكوف، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتقال الملياردير جورج سوروس وابنه، بتهمة دعم أعمال عنف في الولايات المتحدة، هي خطوة غير واقعية تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي، مشيرًا إلى أن ترامب يدرك تمامًا دور سوروس في زعزعة الاستقرار الداخلي.
وقال دوداكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بدعوات اعتقال سوروس، أعتقد أن هذا سيناريو غير واقعي ولن يعتقله أحد، لكنه أشبه بحملة ضغط شعبي. ويُظهر ترامب أنه يدرك ما يفعله سوروس، إذ يثير الاضطرابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول تنظيم ثورة ملونة بحكم الأمر الواقع".
وأشار دوداكوف إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2020 محاولة مشابهة خلال أحداث حركة "حياة السود مهمة" (BLM)، التي وصفها بأنها محاولة لثورة ملونة، لافتًا إلى أن مثل هذه الأحداث قد تتكرر في المستقبل.
وأضاف دوداكوف أن سوروس يواصل تمويل العديد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة من خلال منظمات غير حكومية، مثل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس.
وأكد دوداكوف أن هياكل سوروس تضطر حاليًا إلى بذل مجهودات أكبر لمواجهة ترامب ومواصلة نشاطها داخل الولايات المتحدة، لأن تراجع نفوذها داخل البلاد سيؤدي حتماً إلى فقدان تأثيرها على الساحة الدولية.
وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.
وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.
سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.