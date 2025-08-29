https://sarabic.ae/20250829/الثورات-الملونة-وأهداف-الديمقراطيين-لماذا-أصبح-سوروس-في-مرمى-ترامب؟-1104267110.html

"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟

"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟

أكد قسطنطين بلوخين، الباحث في مركز دراسات الأمن التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "الديمقراطيين (الحزب الديمقراطي الأمريكي) لطالما استخدمو أساليب جورج... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بلوخين لوكالة "سبوتنيك": "سوروس، هو أداة للقوة الناعمة للحزب الديمقراطي لتحقيق أهداف محددة للسياسة الخارجية الأمريكية، بينما يعتمد الجمهوريون في الغالب على القوة الغاشمة. في معظم الحالات يفضل الديمقراطيون أدوات الثورات الملونة".وأشار بلوخين إلى أن سوروس وشبكته الواسعة من المؤسسات "صقلوا فن الثورات الملونة" في عدد من البلدان، من "الربيع العربي" إلى الاحتجاجات في جورجيا.وتابع: "لا توجد تقارير عن خسائره بمليارات الدولارات، ويمكن أن تكون الخسائر مطلقة عند تغير السلطة نتيجة تغيير النظام. في هذه الحالة، تكون الخسائر مطلقة. يمكنك استخدام الأرقام، ولكن إذا فقدت النخب السلطة، فلا يمكن مقارنة الأرقام. دور سوروس الرئيسي هو تغيير الأنظمة".وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة مؤسسة الشهرة السيئة إلى ألكسندر سوروس.

