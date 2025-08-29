"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
تابعنا عبر
أكد قسطنطين بلوخين، الباحث في مركز دراسات الأمن التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "الديمقراطيين (الحزب الديمقراطي الأمريكي) لطالما استخدمو أساليب جورج سوروس، لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى، ولا سيما تقنية "الثورات الملونة"، ولا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكرار مثل هذا السيناريو الآن".
وقال بلوخين لوكالة "سبوتنيك": "سوروس، هو أداة للقوة الناعمة للحزب الديمقراطي لتحقيق أهداف محددة للسياسة الخارجية الأمريكية، بينما يعتمد الجمهوريون في الغالب على القوة الغاشمة. في معظم الحالات يفضل الديمقراطيون أدوات الثورات الملونة".

وتابع: "أعتقد أن ترامب يخشى أن يتم استخدام ذات الأداة ضده، ربما في احتجاجات جديدة لتشويه سمعته، وربما في محاولة لإضعاف سلطته".

وأشار بلوخين إلى أن سوروس وشبكته الواسعة من المؤسسات "صقلوا فن الثورات الملونة" في عدد من البلدان، من "الربيع العربي" إلى الاحتجاجات في جورجيا.

وأوضح أن "هذا الأمر حدث في جميع أنحاء العالم. في بعض الأماكن، نجحوا في تغيير الأنظمة، وفي أماكن أخرى لم ينجحوا. قبل ذلك، حاول الديمقراطيون تغيير الأنظمة في دول أخرى، لكن سوروس أوصلها إلى مستوى الفن".

وتابع: "لا توجد تقارير عن خسائره بمليارات الدولارات، ويمكن أن تكون الخسائر مطلقة عند تغير السلطة نتيجة تغيير النظام. في هذه الحالة، تكون الخسائر مطلقة. يمكنك استخدام الأرقام، ولكن إذا فقدت النخب السلطة، فلا يمكن مقارنة الأرقام. دور سوروس الرئيسي هو تغيير الأنظمة".
رجل يشعل بيده شعلة دخانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
واحدة في دولة عربية... 4 "ثورات ملونة" بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
7 فبراير, 08:08 GMT
وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.
وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي الرائع بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

علم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
برلماني أوكراني: دور الـ"يو إس أيد" في أوكرانيا كان لتأجيج الصراع ضد روسيا
5 فبراير, 18:12 GMT
جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.
سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة مؤسسة الشهرة السيئة إلى ألكسندر سوروس.
