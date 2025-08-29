عربي
خبير أرجنتيني: جورج سوروس يزعزع استقرار دول العالم لمصالح اقتصادية وسياسية
وقال كاستيغليوني لوكالة "سبوتنيك"، إن "رجل الأعمال (سوروس) هذا لا يتصرف إلا لمصلحته الشخصية، مستخدمًا أساليب مثل الاحتجاجات، التي ينظمها عبر مشاريعه".وأوضح كاستيغليوني أن "أهم ما يهم سوروس هو مصلحته الشخصية، سواء في مجال السلطة أو الاقتصاد على المستوى العالمي".وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي الرائع بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
حصري
أفاد الخبير الدولي الأرجنتيني تاديو كاستيغليوني، بأن الملياردير جورج سوروس ومنظماته، يتحملون مسؤولية زعزعة الاستقرار في العديد من دول العالم، من خلال التدخل في سياساتها الداخلية وتمويل منظمات غير حكومية لتحقيق مصالح شخصية.
وقال كاستيغليوني لوكالة "سبوتنيك"، إن "رجل الأعمال (سوروس) هذا لا يتصرف إلا لمصلحته الشخصية، مستخدمًا أساليب مثل الاحتجاجات، التي ينظمها عبر مشاريعه".

وأشار كاستيغليوني إلى أن "سوروس، وجميع المنظمات التي يسيطر عليها، مسؤولون عن زعزعة استقرار العالم، بالتدخل في السياسة الداخلية لمختلف الدول، وتمويل العديد من المنظمات غير الحكومية بما يخدم مصالحهم".

الملياردير جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
11:43 GMT
وأوضح كاستيغليوني أن "أهم ما يهم سوروس هو مصلحته الشخصية، سواء في مجال السلطة أو الاقتصاد على المستوى العالمي".

وأضاف: "المنظمات غير الحكومية التي يسيطر عليها (سوروس) تسعى دائمًا إلى تحقيق أهداف يفترض أنها جيدة، لكن وراءها نوايا اقتصادية وسياسية واضحة".

وفي روسيا، تم تصنيف منظمة "المجتمع المفتوح" ومؤسسة "مساعدة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، منظمات غير مرغوب فيها منذ عام 2015. وصرح مكتب المدعي العام الروسي بأن منظمات "سوروس" تشكل تهديدًا لأسس النظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.
وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة.
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها
22 يوليو, 11:29 GMT
وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي الرائع بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله ساهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.

سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
