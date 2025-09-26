https://sarabic.ae/20250926/ترامب-سوروس-قد-يواجه-مشاكل-بسبب-تمويل-المتطرفين-1105282579.html
ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفين
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاضاة رجل الأعمال جورج سوروس وشريكه المؤسس لموقع "لينكدإن" ريد هوفمان إذا ثبت تقديمهما دعمًا ماليًا لليساريين المتطرفين
2025-09-26T07:24+0000
2025-09-26T07:24+0000
2025-09-26T07:31+0000
قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، سوروس اسمٌ أسمعه كثيرًا بالتأكيد. لا أعرف، لكنه اسمٌ أسمعه. أسمع أسماءً مختلفةً كثيرة".وقّع ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لمكافحة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة. وكما أوضح سكرتيرموظفي البيت الأبيض، ويل شارف، فأ الإدارة تعتزم تعطيل أنشطة هذه الجماعات، ومنعها من ارتكاب أعمال عنف، والبحث عن مصادر تمويلها ودعمها.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية أمرت المدعين الفيدراليين في عدة مناطق بإعداد خطط للتحقيق في مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس (التي تعتبر غير مرغوب فيها في روسيا).وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفين
07:24 GMT 26.09.2025
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاضاة رجل الأعمال جورج سوروس وشريكه المؤسس لموقع "لينكدإن" ريد هوفمان إذا ثبت تقديمهما دعمًا ماليًا لليساريين المتطرفين ودعا باتخاذ إجراءات صارمة ضد داعمي ما وصفه بـ"الإرهاب اليساري".
قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، سوروس اسمٌ أسمعه كثيرًا بالتأكيد. لا أعرف، لكنه اسمٌ أسمعه. أسمع أسماءً مختلفةً كثيرة".
وأضاف: "أسمع أسماءً لأثرياء يساريين راديكاليين. ربما أسمع عن رجلٍ يُدعى ريد هوفمان... إذا مولوا هذه الأشياء، فسيواجهون مشاكل".
وقّع ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لمكافحة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة. وكما أوضح سكرتيرموظفي البيت الأبيض، ويل شارف، فأ الإدارة تعتزم تعطيل أنشطة هذه الجماعات، ومنعها من ارتكاب أعمال عنف، والبحث عن مصادر تمويلها ودعمها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية أمرت المدعين الفيدراليين في عدة مناطق بإعداد خطط للتحقيق في مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس (التي تعتبر غير مرغوب فيها في روسيا).
في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.
وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.