https://sarabic.ae/20250926/ترامب-سوروس-قد-يواجه-مشاكل-بسبب-تمويل-المتطرفين-1105282579.html
ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفين
ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفين
سبوتنيك عربي
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاضاة رجل الأعمال جورج سوروس وشريكه المؤسس لموقع "لينكدإن" ريد هوفمان إذا ثبت تقديمهما دعمًا ماليًا لليساريين المتطرفين... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T07:24+0000
2025-09-26T07:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg
قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، سوروس اسمٌ أسمعه كثيرًا بالتأكيد. لا أعرف، لكنه اسمٌ أسمعه. أسمع أسماءً مختلفةً كثيرة".وقّع ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لمكافحة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة. وكما أوضح سكرتيرموظفي البيت الأبيض، ويل شارف، فأ الإدارة تعتزم تعطيل أنشطة هذه الجماعات، ومنعها من ارتكاب أعمال عنف، والبحث عن مصادر تمويلها ودعمها.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية أمرت المدعين الفيدراليين في عدة مناطق بإعداد خطط للتحقيق في مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس (التي تعتبر غير مرغوب فيها في روسيا).وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.خبير أرجنتيني: جورج سوروس يزعزع استقرار دول العالم لمصالح اقتصادية وسياسيةخبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها
https://sarabic.ae/20250829/الثورات-الملونة-وأهداف-الديمقراطيين-لماذا-أصبح-سوروس-في-مرمى-ترامب؟-1104267110.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_136:0:1619:1112_1920x0_80_0_0_e61f355eee4b0c250cb52996afed9e0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: سوروس قد يواجه مشاكل بسبب تمويل المتطرفين

07:24 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 07:31 GMT 26.09.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاضاة رجل الأعمال جورج سوروس وشريكه المؤسس لموقع "لينكدإن" ريد هوفمان إذا ثبت تقديمهما دعمًا ماليًا لليساريين المتطرفين ودعا باتخاذ إجراءات صارمة ضد داعمي ما وصفه بـ"الإرهاب اليساري".
قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، سوروس اسمٌ أسمعه كثيرًا بالتأكيد. لا أعرف، لكنه اسمٌ أسمعه. أسمع أسماءً مختلفةً كثيرة".

وأضاف: "أسمع أسماءً لأثرياء يساريين راديكاليين. ربما أسمع عن رجلٍ يُدعى ريد هوفمان... إذا مولوا هذه الأشياء، فسيواجهون مشاكل".

وقّع ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لمكافحة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة. وكما أوضح سكرتيرموظفي البيت الأبيض، ويل شارف، فأ الإدارة تعتزم تعطيل أنشطة هذه الجماعات، ومنعها من ارتكاب أعمال عنف، والبحث عن مصادر تمويلها ودعمها.
الملياردير جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
29 أغسطس, 11:43 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية أمرت المدعين الفيدراليين في عدة مناطق بإعداد خطط للتحقيق في مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس (التي تعتبر غير مرغوب فيها في روسيا).

في وقت سابق، في يونيو/حزيران، شهدت الولايات المتحدة تنظيم مظاهرات "نو كينغز" المناهضة لترامب، بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن العاصمة واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.

وتتعرض شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا لاتهامات باستخدامها للتأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
خبير أرجنتيني: جورج سوروس يزعزع استقرار دول العالم لمصالح اقتصادية وسياسية
خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها
