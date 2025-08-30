https://sarabic.ae/20250830/خبير-في-الشأن-الأمريكي-سوروس-من-أهم-وجوه-الدولة-العميقة-التي-يقوم-ترامب-بمواجهتها-1104308668.html

خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها

تناول الدكتور حبيب بدوي، الأستاذ في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي من بيروت، الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير جورج سوروس،...

وأكد بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوروس هو من كبار الممولين للديمقراطيين في أمريكا"، قائلًا: "نحن نعلم الصراع الكبير بين الجمهوريين والديمقراطيين، واليوم من يمثّل الجمهوريين هو اليمين المتطرف وقائده ترامب، أما الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي يدعم سوروس والدولة العميقة".ولفت بدوي إلى أنه "بالحديث عن ثروة بـ40 مليار دولار، تبرع سوروس بجزء كبير منها، فإن هذا المال لم يأت به من العمل اليدوي أو مصانع كهرباء أو مصانع سيارات، لا شك أن هناك الكثير من الخبايا المالية لتحقيق هذه الثروة الخيالية"، مضيفًا: "من هنا لا شك أن الإدارة الترامبية قادرة أن تصيب سوروس، انطلاقا من أن العمل الذي يقوم به لا يستطيع تحقيق هذه المبالغ الضخمة".وأكد الخبير في الشأن الأمريكي أن "هناك صراعا كبيرا بين الليبراليين والمحافظين، وترامب يمثل الفئة البيضاء الثائرة"، مضيفًا: "فلنتفرج على ما يحدث في أمريكا مع أمل أن يصبح العالم متعدد الأقطاب تلعب فيه موسكو وبكين ودول أخرى، للتوازن مع السيطرة الأمريكية".

