خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها
خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها
وأكد بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوروس هو من كبار الممولين للديمقراطيين في أمريكا"، قائلًا: "نحن نعلم الصراع الكبير بين الجمهوريين والديمقراطيين، واليوم من يمثّل الجمهوريين هو اليمين المتطرف وقائده ترامب، أما الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي يدعم سوروس والدولة العميقة".ولفت بدوي إلى أنه "بالحديث عن ثروة بـ40 مليار دولار، تبرع سوروس بجزء كبير منها، فإن هذا المال لم يأت به من العمل اليدوي أو مصانع كهرباء أو مصانع سيارات، لا شك أن هناك الكثير من الخبايا المالية لتحقيق هذه الثروة الخيالية"، مضيفًا: "من هنا لا شك أن الإدارة الترامبية قادرة أن تصيب سوروس، انطلاقا من أن العمل الذي يقوم به لا يستطيع تحقيق هذه المبالغ الضخمة".وأكد الخبير في الشأن الأمريكي أن "هناك صراعا كبيرا بين الليبراليين والمحافظين، وترامب يمثل الفئة البيضاء الثائرة"، مضيفًا: "فلنتفرج على ما يحدث في أمريكا مع أمل أن يصبح العالم متعدد الأقطاب تلعب فيه موسكو وبكين ودول أخرى، للتوازن مع السيطرة الأمريكية".
خبير في الشأن الأمريكي: سوروس من أهم وجوه الدولة العميقة التي يقوم ترامب بمواجهتها

تناول الدكتور حبيب بدوي، الأستاذ في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي من بيروت، الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير جورج سوروس، قائلًا إن "صراع ترامب مع الدولة العميقة موجود وبعنف داخل دوائر القرار الأمريكي"، لافتًا إلى أن "من أهم وجوه الدولة العميقة هو سوروس".
وأكد بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوروس هو من كبار الممولين للديمقراطيين في أمريكا"، قائلًا: "نحن نعلم الصراع الكبير بين الجمهوريين والديمقراطيين، واليوم من يمثّل الجمهوريين هو اليمين المتطرف وقائده ترامب، أما الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي يدعم سوروس والدولة العميقة".

وردًا على سؤال حول استخدام جورج سوروس، أساليب لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى من خلال "الثورات الملونة"، قال بدوي إن "الدعوة إلى ثورات ملونة يعني تدعيمها في جميع أنحاء العالم حتى في العالم العربي وشرق أوروبا والشمال الأوروبي"، مضيفًا أن "الدعم بـ32 مليار دولار تتوزع للدعايات تهدف كما يدّعون لليبرالية والديمقراطية، هي تتناقض مع الفكر المحافظ الموجود في الشرق الأوسط وفي الشرق الأوروبي".

ولفت بدوي إلى أنه "بالحديث عن ثروة بـ40 مليار دولار، تبرع سوروس بجزء كبير منها، فإن هذا المال لم يأت به من العمل اليدوي أو مصانع كهرباء أو مصانع سيارات، لا شك أن هناك الكثير من الخبايا المالية لتحقيق هذه الثروة الخيالية"، مضيفًا: "من هنا لا شك أن الإدارة الترامبية قادرة أن تصيب سوروس، انطلاقا من أن العمل الذي يقوم به لا يستطيع تحقيق هذه المبالغ الضخمة".
وأكد الخبير في الشأن الأمريكي أن "هناك صراعا كبيرا بين الليبراليين والمحافظين، وترامب يمثل الفئة البيضاء الثائرة"، مضيفًا: "فلنتفرج على ما يحدث في أمريكا مع أمل أن يصبح العالم متعدد الأقطاب تلعب فيه موسكو وبكين ودول أخرى، للتوازن مع السيطرة الأمريكية".
