https://sarabic.ae/20250829/خبير-هجوم-ترامب-على-سوروس-سببه-تساهل-الديمقراطيين-مع-الجريمة-1104282099.html
خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"
خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السياسي والباحث في معهد السياسة العالمية، الدكتور جورج سزامولي، بأن الملياردير جورج سوروس، يعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديمقراطي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T13:48+0000
2025-08-29T13:48+0000
2025-08-29T13:48+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_37095320fee8d165c906713cb75f90ce.jpg
وأضاف سزامولي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هذا فحسب، بل أسهم سوروس في دعم حملات الكثير من المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يروجون لسياسات إلغاء تجريم بعض الجرائم ومنح المشتبه بهم حرية أكبر".وأكد أن ذلك "كان السبب وراء استهداف ترامب لسوروس، واعتباره أحد المسؤولين عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الولايات القضائية".وأضاف: "بناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح أي ملاحقة قضائية ما لم تظهر أدلة تثبت أن مؤسسات سوروس كانت على علم بأن إحدى المنظمات التي يمولها ستشارك في أعمال عنف، ومع ذلك استمرت في تمويلها أو تعاونت معها. وحتى مع وجود مثل هذه السيناريوهات، يظل من الصعب إثبات ارتباط الأموال مباشرة بأعمال عنف فعلية، ما يجعل أي ملاحقة قضائية محدودة الفرص".وحول مزاعم أن "الكونغرس كان خائفا من المساس بسوروس"، يوضح سزامولي أن "قدرات الكونغرس محدودة، إذ يمكنه يمكن عقد جلسات استماع ومناقشة نشاطاته، لكن القانون الأمريكي يمنح الأثرياء حرية تمويل أي قضايا يرونها مناسبة، ولا يفرض حدودا على إسهاماتهم المالية في لجان العمل السياسي"، شارحا: "هذا يعني أن سوروس قادر على الاستمرار في تمويل حملاته المفضلة دون عراقيل قانونية كبيرة".واستدرك سزامولي: "يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع لدراسة تأثير سوروس، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها، إذ يمكن للديمقراطيين الرد بالقول: "ماذا عن المتبرعين الجمهوريين؟ ماذا عن إيلون ماسك؟ هل أسهم في حملة 2024؟ أو ماذا عن عائلة كوتش؟"، ويضيف: "في الواقع، هناك كوتش واحد فقط، وكم يقدّم للجمهوريين؟ لهذا السبب، من الصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة، خاصة وأنه لا توجد دلائل على أن سوروس خالف أي قوانين".وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
https://sarabic.ae/20250829/خبير-أرجنتيني-جورج-سوروس-يزعزع-استقرار-دول-العالم-لمصالح-اقتصادية-وسياسية-1104267634.html
https://sarabic.ae/20250829/الثورات-الملونة-وأهداف-الديمقراطيين-لماذا-أصبح-سوروس-في-مرمى-ترامب؟-1104267110.html
https://sarabic.ae/20250829/بعد-حديث-ترامب-أمني-مصري-سابق-يكشف-الدول-المستهدفة-من-قبل-منظمات-سوروس-وعلاقته-بفرنسا-وألمانيا-1104276488.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8f14da906ef7f3d2ecd644e9f9552d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"
أفاد المحلل السياسي والباحث في معهد السياسة العالمية، الدكتور جورج سزامولي، بأن الملياردير جورج سوروس، يعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديمقراطي والقضايا الليبرالية حول العالم، ما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه "الجمهوري".
وأضاف سزامولي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هذا فحسب، بل أسهم سوروس في دعم حملات الكثير من المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يروجون لسياسات إلغاء تجريم بعض الجرائم ومنح المشتبه بهم حرية أكبر".
وبحسب سزامولي، "يركز سوروس على الانتخابات المحلية التي غالبا ما تمر دون انتباه الرأي العام، مثل انتخابات المدعي العام أو رؤساء البلديات، ما مكنه من دعم مرشحين ليبراليين في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك، ما أثار غضب ترامب الذي ركز على التشدد في مكافحة الجريمة ونشر الحرس الوطني في مدن عدة.
وأكد أن ذلك "كان السبب وراء استهداف ترامب لسوروس، واعتباره أحد المسؤولين عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الولايات القضائية".
ويعتقد سزامولي أن فرص الملاحقة الجنائية لسوروس "ضعيفة للغاية"، مشيرا إلى أنه "يستطيع الادعاء بأن نشاطاته المالية ضمن القانون. فهو يمول القضايا التي تؤمن بها مبادئه الشخصية، بغض النظر عن مدى معارضة البعض لها أو تأثيراتها المثيرة للجدل، دون أن يرتكب أي جريمة، مستفيدا من الحقوق المكفولة له بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".
وأضاف: "بناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح أي ملاحقة قضائية ما لم تظهر أدلة تثبت أن مؤسسات سوروس
كانت على علم بأن إحدى المنظمات التي يمولها ستشارك في أعمال عنف، ومع ذلك استمرت في تمويلها أو تعاونت معها. وحتى مع وجود مثل هذه السيناريوهات، يظل من الصعب إثبات ارتباط الأموال مباشرة بأعمال عنف فعلية، ما يجعل أي ملاحقة قضائية محدودة الفرص".
وحول مزاعم أن "الكونغرس كان خائفا من المساس بسوروس"، يوضح سزامولي أن "قدرات الكونغرس محدودة، إذ يمكنه يمكن عقد جلسات استماع ومناقشة نشاطاته، لكن القانون الأمريكي يمنح الأثرياء حرية تمويل أي قضايا يرونها مناسبة
، ولا يفرض حدودا على إسهاماتهم المالية في لجان العمل السياسي"، شارحا: "هذا يعني أن سوروس قادر على الاستمرار في تمويل حملاته المفضلة دون عراقيل قانونية كبيرة".
واستدرك سزامولي: "يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع لدراسة تأثير سوروس، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها، إذ يمكن للديمقراطيين الرد بالقول: "ماذا عن المتبرعين الجمهوريين؟ ماذا عن إيلون ماسك؟ هل أسهم في حملة 2024؟ أو ماذا عن عائلة كوتش؟"، ويضيف: "في الواقع، هناك كوتش واحد فقط، وكم يقدّم للجمهوريين؟ لهذا السبب، من الصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة، خاصة وأنه لا توجد دلائل على أن سوروس خالف أي قوانين".
وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
".
جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله أسهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.
سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.