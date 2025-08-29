خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/خبير-هجوم-ترامب-على-سوروس-سببه-تساهل-الديمقراطيين-مع-الجريمة-1104282099.html
خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"
خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السياسي والباحث في معهد السياسة العالمية، الدكتور جورج سزامولي، بأن الملياردير جورج سوروس، يعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديمقراطي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T13:48+0000
2025-08-29T13:48+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_37095320fee8d165c906713cb75f90ce.jpg
وأضاف سزامولي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هذا فحسب، بل أسهم سوروس في دعم حملات الكثير من المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يروجون لسياسات إلغاء تجريم بعض الجرائم ومنح المشتبه بهم حرية أكبر".وأكد أن ذلك "كان السبب وراء استهداف ترامب لسوروس، واعتباره أحد المسؤولين عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الولايات القضائية".وأضاف: "بناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح أي ملاحقة قضائية ما لم تظهر أدلة تثبت أن مؤسسات سوروس كانت على علم بأن إحدى المنظمات التي يمولها ستشارك في أعمال عنف، ومع ذلك استمرت في تمويلها أو تعاونت معها. وحتى مع وجود مثل هذه السيناريوهات، يظل من الصعب إثبات ارتباط الأموال مباشرة بأعمال عنف فعلية، ما يجعل أي ملاحقة قضائية محدودة الفرص".وحول مزاعم أن "الكونغرس كان خائفا من المساس بسوروس"، يوضح سزامولي أن "قدرات الكونغرس محدودة، إذ يمكنه يمكن عقد جلسات استماع ومناقشة نشاطاته، لكن القانون الأمريكي يمنح الأثرياء حرية تمويل أي قضايا يرونها مناسبة، ولا يفرض حدودا على إسهاماتهم المالية في لجان العمل السياسي"، شارحا: "هذا يعني أن سوروس قادر على الاستمرار في تمويل حملاته المفضلة دون عراقيل قانونية كبيرة".واستدرك سزامولي: "يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع لدراسة تأثير سوروس، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها، إذ يمكن للديمقراطيين الرد بالقول: "ماذا عن المتبرعين الجمهوريين؟ ماذا عن إيلون ماسك؟ هل أسهم في حملة 2024؟ أو ماذا عن عائلة كوتش؟"، ويضيف: "في الواقع، هناك كوتش واحد فقط، وكم يقدّم للجمهوريين؟ لهذا السبب، من الصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة، خاصة وأنه لا توجد دلائل على أن سوروس خالف أي قوانين".وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
https://sarabic.ae/20250829/خبير-أرجنتيني-جورج-سوروس-يزعزع-استقرار-دول-العالم-لمصالح-اقتصادية-وسياسية-1104267634.html
https://sarabic.ae/20250829/الثورات-الملونة-وأهداف-الديمقراطيين-لماذا-أصبح-سوروس-في-مرمى-ترامب؟-1104267110.html
https://sarabic.ae/20250829/بعد-حديث-ترامب-أمني-مصري-سابق-يكشف-الدول-المستهدفة-من-قبل-منظمات-سوروس-وعلاقته-بفرنسا-وألمانيا-1104276488.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102094/94/1020949477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8f14da906ef7f3d2ecd644e9f9552d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"

13:48 GMT 29.08.2025
© AP Photo / Kevin Wolfجورج سوروس
جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
أفاد المحلل السياسي والباحث في معهد السياسة العالمية، الدكتور جورج سزامولي، بأن الملياردير جورج سوروس، يعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديمقراطي والقضايا الليبرالية حول العالم، ما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه "الجمهوري".
وأضاف سزامولي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هذا فحسب، بل أسهم سوروس في دعم حملات الكثير من المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يروجون لسياسات إلغاء تجريم بعض الجرائم ومنح المشتبه بهم حرية أكبر".
وبحسب سزامولي، "يركز سوروس على الانتخابات المحلية التي غالبا ما تمر دون انتباه الرأي العام، مثل انتخابات المدعي العام أو رؤساء البلديات، ما مكنه من دعم مرشحين ليبراليين في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك، ما أثار غضب ترامب الذي ركز على التشدد في مكافحة الجريمة ونشر الحرس الوطني في مدن عدة.
الملياردير الأمريكي جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
خبير أرجنتيني: جورج سوروس يزعزع استقرار دول العالم لمصالح اقتصادية وسياسية
11:59 GMT
وأكد أن ذلك "كان السبب وراء استهداف ترامب لسوروس، واعتباره أحد المسؤولين عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الولايات القضائية".
ويعتقد سزامولي أن فرص الملاحقة الجنائية لسوروس "ضعيفة للغاية"، مشيرا إلى أنه "يستطيع الادعاء بأن نشاطاته المالية ضمن القانون. فهو يمول القضايا التي تؤمن بها مبادئه الشخصية، بغض النظر عن مدى معارضة البعض لها أو تأثيراتها المثيرة للجدل، دون أن يرتكب أي جريمة، مستفيدا من الحقوق المكفولة له بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".
وأضاف: "بناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح أي ملاحقة قضائية ما لم تظهر أدلة تثبت أن مؤسسات سوروس كانت على علم بأن إحدى المنظمات التي يمولها ستشارك في أعمال عنف، ومع ذلك استمرت في تمويلها أو تعاونت معها. وحتى مع وجود مثل هذه السيناريوهات، يظل من الصعب إثبات ارتباط الأموال مباشرة بأعمال عنف فعلية، ما يجعل أي ملاحقة قضائية محدودة الفرص".
الملياردير جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
11:43 GMT
وحول مزاعم أن "الكونغرس كان خائفا من المساس بسوروس"، يوضح سزامولي أن "قدرات الكونغرس محدودة، إذ يمكنه يمكن عقد جلسات استماع ومناقشة نشاطاته، لكن القانون الأمريكي يمنح الأثرياء حرية تمويل أي قضايا يرونها مناسبة، ولا يفرض حدودا على إسهاماتهم المالية في لجان العمل السياسي"، شارحا: "هذا يعني أن سوروس قادر على الاستمرار في تمويل حملاته المفضلة دون عراقيل قانونية كبيرة".
واستدرك سزامولي: "يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع لدراسة تأثير سوروس، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها، إذ يمكن للديمقراطيين الرد بالقول: "ماذا عن المتبرعين الجمهوريين؟ ماذا عن إيلون ماسك؟ هل أسهم في حملة 2024؟ أو ماذا عن عائلة كوتش؟"، ويضيف: "في الواقع، هناك كوتش واحد فقط، وكم يقدّم للجمهوريين؟ لهذا السبب، من الصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة، خاصة وأنه لا توجد دلائل على أن سوروس خالف أي قوانين".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا
13:21 GMT
وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

جورج سوروس، ممول ومستثمر أمريكي، أنشطته مثيرة للجدل بسبب مضارباته المالية وسمعته السيئة. وُجهت اتهامات متكررة لأمواله بتنظيم تغيير للسلطة في بعض الدول، ولا ينكر سوروس نفسه أن أمواله أسهمت في إشعال "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، وفي حركة "الميدان الأوروبي" عام 2013. كما اتهمته دول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية. وغالبًا ما يرتبط سوروس في وسائل الإعلام بالحزب الديمقراطي الأمريكي.

سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала