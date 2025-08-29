https://sarabic.ae/20250829/خبير-هجوم-ترامب-على-سوروس-سببه-تساهل-الديمقراطيين-مع-الجريمة-1104282099.html

خبير: هجوم ترامب على سوروس سببه "تساهل الديمقراطيين مع الجريمة"

أفاد المحلل السياسي والباحث في معهد السياسة العالمية، الدكتور جورج سزامولي، بأن الملياردير جورج سوروس، يعتبر من أكبر الداعمين الماليين للحزب الديمقراطي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف سزامولي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هذا فحسب، بل أسهم سوروس في دعم حملات الكثير من المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يروجون لسياسات إلغاء تجريم بعض الجرائم ومنح المشتبه بهم حرية أكبر".وأكد أن ذلك "كان السبب وراء استهداف ترامب لسوروس، واعتباره أحد المسؤولين عن ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الولايات القضائية".وأضاف: "بناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح أي ملاحقة قضائية ما لم تظهر أدلة تثبت أن مؤسسات سوروس كانت على علم بأن إحدى المنظمات التي يمولها ستشارك في أعمال عنف، ومع ذلك استمرت في تمويلها أو تعاونت معها. وحتى مع وجود مثل هذه السيناريوهات، يظل من الصعب إثبات ارتباط الأموال مباشرة بأعمال عنف فعلية، ما يجعل أي ملاحقة قضائية محدودة الفرص".وحول مزاعم أن "الكونغرس كان خائفا من المساس بسوروس"، يوضح سزامولي أن "قدرات الكونغرس محدودة، إذ يمكنه يمكن عقد جلسات استماع ومناقشة نشاطاته، لكن القانون الأمريكي يمنح الأثرياء حرية تمويل أي قضايا يرونها مناسبة، ولا يفرض حدودا على إسهاماتهم المالية في لجان العمل السياسي"، شارحا: "هذا يعني أن سوروس قادر على الاستمرار في تمويل حملاته المفضلة دون عراقيل قانونية كبيرة".واستدرك سزامولي: "يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع لدراسة تأثير سوروس، لكن مثل هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها، إذ يمكن للديمقراطيين الرد بالقول: "ماذا عن المتبرعين الجمهوريين؟ ماذا عن إيلون ماسك؟ هل أسهم في حملة 2024؟ أو ماذا عن عائلة كوتش؟"، ويضيف: "في الواقع، هناك كوتش واحد فقط، وكم يقدّم للجمهوريين؟ لهذا السبب، من الصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة، خاصة وأنه لا توجد دلائل على أن سوروس خالف أي قوانين".وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى محاكمة رجل الأعمال الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، وابنه "لدعمهما أعمال العنف" في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "يجب توجيه اتهامات إلى جورج سوروس، وابنه اليساري الراديكالي بموجب قانون "ريكو"، بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".سوروس يبلغ من العمر 95 عاما، تقاعد قبل عامين، وسلم مفاتيح أعماله وإدارة المؤسسة السيئة السمعة إلى ابنه ألكسندر سوروس.

