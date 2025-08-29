بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا
© POOL/
تابعنا عبر
حصري
صرح العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكرر عن جورج سوروس، يعكس فهمًا عميقًا لدور سوروس، في تمويل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل وخارج أمريكا.
وأضاف العقيد صابر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ترامب اعتاد مهاجمة سوروس وأوساط الحزب الديمقراطي"، معتبرًا أن الأخير يموّل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل أمريكا وخارجها، وأن حديث ترامب عن ضرورة توجيه اتهام لسوروس بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) يعكس رغبته في شيطنة سوروس، وتحويله إلى رمز لـ"الدولة العميقة"، التي تقف ضده.
وأوضح صابر أن "منظمات سوروس"، مثل مؤسسة "المجتمع المفتوح" (Open Society Foundation)، لعبت دورًا بارزًا في "الثورات الملوّنة" منذ التسعينيات، في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وجورجيا وصربيا.
وأردف صابر: "كما تشير تقارير عدة إلى أنه ضخ أموالًا في حركات ناشطة في العالم العربي خلال موجة الربيع العربي، لدعم خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكرر نفس النمط في بعض دول آسيا الوسطى، حيث استُخدم التمويل لتقوية جماعات المجتمع المدني ذات الطابع المعارض".
ويرى صابر أن "الديمقراطيين يستخدمون سوروس ومنظماته كأدوات لتغيير الأنظمة، على الرغم من أنهم لا يصرّحون بذلك علنًا، لكن سوروس وأبناؤه من أكبر الممولين للحزب الديمقراطي وحملاته الانتخابية، كما أن أدواته الناعمة، من المنظمات الحقوقية والإعلامية، تُستغل لدفع تغيير الأنظمة أو الضغط على الحكومات غير المتوافقة مع أجندة واشنطن، بمعنى أن سوروس يمثل واجهة التمويل العالمي المتناغم مع الديمقراطيين".
وسلّط العقيد صابر الضوء على تطور دور سوروس عبر العقود كالتالي:
من السبعينيات إلى التسعينيات: دعم حركات معارضة في أوروبا الشرقية ضد الاتحاد السوفييتي.
من 2000 حتى 2010: لعب دورا كبيرا في ثورات أوكرانيا (الثورة البرتقالية) وجورجيا (ثورة الزهور).
2011: قام بتمويل شبكات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
من 2020 حتى 2024: استمر في دعم الحركات الأمريكية المناهضة لترامب، مثل "بلاك ليفز ماتير" وبعض حملات حقوق المهاجرين.
2 نوفمبر 2023, 09:52 GMT
وحذّر صابر من إمكانية استخدام الديمقراطيين لنفس الأدوات ضد ترامب داخل الولايات المتحدة، وإمكانية تعبئة الشارع بحملات حقوقية وإعلامية تمولها منظمات محسوبة على سوروس، وتكرار نمط "الاحتجاجات الموجّهة"، لكن هذه المرة داخل الولايات المتحدة، لإضعاف ترامب وتشويه صورته، كما يمكن استغلال مؤسسات العدالة والإعلام لتضخيم أي تحرك ضد الجمهوريين.
ويرى الخبير الأمني المصري أن العديد من الدول مستهدفة في الوقت الراهن من قبل مؤسسات سوروس، ومنها:
المجر وبولندا: بسبب خلافاتهما مع الاتحاد الأوروبي.
أفريقيا: مثل نيجيريا والسودان وإثيوبيا، حيث تلعب الديمقراطية وحقوق الأقليات دورًا حساسًا.
الشرق الأوسط: بالتحديد مصر والسعودية والإمارات، التي تتصادم سياساتها مع أجندة "المجتمع المفتوح"، الذي يروّج له سوروس.
آسيا الوسطى: لمحاصرة النفوذ الروسي والصيني ومحاولة تقويض عمل دول الـ"بريكس" معهما.
وشدد العقيد صابر على أن "الديمقراطية في خطاب سوروس هي أداة تكتيكية، وليست هدفا مطلقا، عملًا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حيث ترفع منظماته شعار حقوق الإنسان، لكنها تتحرك وفق أولويات سياسية تخدم الديمقراطيين، وبذلك، تتحول الديمقراطية إلى وسيلة انتقائية لاستخدامها ضد الخصوم فقط".
وأضاف أن "أوروبا تتبنى رسميًا خطاب الديمقراطية، لكن كثيرا من الدول تغض الطرف عن دور منظمات سوروس لأنها تخدم مصالحها في إضعاف الأنظمة المزعجة لها، دول مثل ألمانيا وفرنسا حيث تسمح لأنشطته، خاصة أنها تتماشى مع السياسات الأمريكية"، مشيرًا إلى المفارقة بأن "بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، صنفته عدوا مباشرا بسبب تدخله في سيادتها".
26 يناير 2018, 13:13 GMT
وشدد صابر على أن "سوروس يمثل الذراع المالية والفكرية لأجندة الديمقراطيين، ودائمًا هو أداة لتغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات الملوّنة، فيما يدرك ترامب خطورة هذا النفوذ ويحاول مواجهته، لكن الأسلوب الذي استُخدم خارجيًا قد يُعاد استخدامه الآن ضد الداخل الأمريكي نفسه، وهو ما يهدد ترامب شخصيًا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب توجيه اتهام للممول الملياردير جورج سوروس وابنه، بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة بسبب دعمهما لما وصفه بـ"الاحتجاجات العنيفة".
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب اتهام جورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع، بموجب قانون "آر آي سي أو" بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".