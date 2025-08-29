بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/بعد-حديث-ترامب-أمني-مصري-سابق-يكشف-الدول-المستهدفة-من-قبل-منظمات-سوروس-وعلاقته-بفرنسا-وألمانيا-1104276488.html
بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا
بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا
سبوتنيك عربي
صرح العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكرر عن جورج سوروس، يعكس فهمًا عميقًا... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T13:21+0000
2025-08-29T13:21+0000
حصري
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
أخبار الضفة الغربية
مصر
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وأضاف العقيد صابر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ترامب اعتاد مهاجمة سوروس وأوساط الحزب الديمقراطي"، معتبرًا أن الأخير يموّل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل أمريكا وخارجها، وأن حديث ترامب عن ضرورة توجيه اتهام لسوروس بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) يعكس رغبته في شيطنة سوروس، وتحويله إلى رمز لـ"الدولة العميقة"، التي تقف ضده.وأوضح صابر أن "منظمات سوروس"، مثل مؤسسة "المجتمع المفتوح" (Open Society Foundation)، لعبت دورًا بارزًا في "الثورات الملوّنة" منذ التسعينيات، في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وجورجيا وصربيا.وأردف صابر: "كما تشير تقارير عدة إلى أنه ضخ أموالًا في حركات ناشطة في العالم العربي خلال موجة الربيع العربي، لدعم خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكرر نفس النمط في بعض دول آسيا الوسطى، حيث استُخدم التمويل لتقوية جماعات المجتمع المدني ذات الطابع المعارض".وسلّط العقيد صابر الضوء على تطور دور سوروس عبر العقود كالتالي:وحذّر صابر من إمكانية استخدام الديمقراطيين لنفس الأدوات ضد ترامب داخل الولايات المتحدة، وإمكانية تعبئة الشارع بحملات حقوقية وإعلامية تمولها منظمات محسوبة على سوروس، وتكرار نمط "الاحتجاجات الموجّهة"، لكن هذه المرة داخل الولايات المتحدة، لإضعاف ترامب وتشويه صورته، كما يمكن استغلال مؤسسات العدالة والإعلام لتضخيم أي تحرك ضد الجمهوريين.ويرى الخبير الأمني المصري أن العديد من الدول مستهدفة في الوقت الراهن من قبل مؤسسات سوروس، ومنها:وأضاف أن "أوروبا تتبنى رسميًا خطاب الديمقراطية، لكن كثيرا من الدول تغض الطرف عن دور منظمات سوروس لأنها تخدم مصالحها في إضعاف الأنظمة المزعجة لها، دول مثل ألمانيا وفرنسا حيث تسمح لأنشطته، خاصة أنها تتماشى مع السياسات الأمريكية"، مشيرًا إلى المفارقة بأن "بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، صنفته عدوا مباشرا بسبب تدخله في سيادتها".وشدد صابر على أن "سوروس يمثل الذراع المالية والفكرية لأجندة الديمقراطيين، ودائمًا هو أداة لتغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات الملوّنة، فيما يدرك ترامب خطورة هذا النفوذ ويحاول مواجهته، لكن الأسلوب الذي استُخدم خارجيًا قد يُعاد استخدامه الآن ضد الداخل الأمريكي نفسه، وهو ما يهدد ترامب شخصيًا".وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب اتهام جورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع، بموجب قانون "آر آي سي أو" بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250829/الثورات-الملونة-وأهداف-الديمقراطيين-لماذا-أصبح-سوروس-في-مرمى-ترامب؟-1104267110.html
https://sarabic.ae/20231102/إيلون-ماسك-يوصف-سوروس-بأنه-كاره-للبشر-1082724493.html
https://sarabic.ae/20180126/ملياردير-أمريكي-يتوقع-مغادرة-ترامب-منصبه-قبل-حلول-2020-بقليل-1029518765.html
غزة
لبنان
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار الضفة الغربية, مصر, أخبار سوريا اليوم
حصري, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار الضفة الغربية, مصر, أخبار سوريا اليوم

بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا

13:21 GMT 29.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
صرح العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكرر عن جورج سوروس، يعكس فهمًا عميقًا لدور سوروس، في تمويل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل وخارج أمريكا.
وأضاف العقيد صابر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ترامب اعتاد مهاجمة سوروس وأوساط الحزب الديمقراطي"، معتبرًا أن الأخير يموّل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل أمريكا وخارجها، وأن حديث ترامب عن ضرورة توجيه اتهام لسوروس بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) يعكس رغبته في شيطنة سوروس، وتحويله إلى رمز لـ"الدولة العميقة"، التي تقف ضده.
وأوضح صابر أن "منظمات سوروس"، مثل مؤسسة "المجتمع المفتوح" (Open Society Foundation)، لعبت دورًا بارزًا في "الثورات الملوّنة" منذ التسعينيات، في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وجورجيا وصربيا.
الملياردير جورج سوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"الثورات الملونة" وأهداف الديمقراطيين.. لماذا أصبح سوروس في مرمى ترامب؟
11:43 GMT
وأردف صابر: "كما تشير تقارير عدة إلى أنه ضخ أموالًا في حركات ناشطة في العالم العربي خلال موجة الربيع العربي، لدعم خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكرر نفس النمط في بعض دول آسيا الوسطى، حيث استُخدم التمويل لتقوية جماعات المجتمع المدني ذات الطابع المعارض".
ويرى صابر أن "الديمقراطيين يستخدمون سوروس ومنظماته كأدوات لتغيير الأنظمة، على الرغم من أنهم لا يصرّحون بذلك علنًا، لكن سوروس وأبناؤه من أكبر الممولين للحزب الديمقراطي وحملاته الانتخابية، كما أن أدواته الناعمة، من المنظمات الحقوقية والإعلامية، تُستغل لدفع تغيير الأنظمة أو الضغط على الحكومات غير المتوافقة مع أجندة واشنطن، بمعنى أن سوروس يمثل واجهة التمويل العالمي المتناغم مع الديمقراطيين".
وسلّط العقيد صابر الضوء على تطور دور سوروس عبر العقود كالتالي:
من السبعينيات إلى التسعينيات: دعم حركات معارضة في أوروبا الشرقية ضد الاتحاد السوفييتي.
من 2000 حتى 2010: لعب دورا كبيرا في ثورات أوكرانيا (الثورة البرتقالية) وجورجيا (ثورة الزهور).
2011: قام بتمويل شبكات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
من 2020 حتى 2024: استمر في دعم الحركات الأمريكية المناهضة لترامب، مثل "بلاك ليفز ماتير" وبعض حملات حقوق المهاجرين.
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
إيلون ماسك يوصف سوروس بأنه كاره للبشر
2 نوفمبر 2023, 09:52 GMT
وحذّر صابر من إمكانية استخدام الديمقراطيين لنفس الأدوات ضد ترامب داخل الولايات المتحدة، وإمكانية تعبئة الشارع بحملات حقوقية وإعلامية تمولها منظمات محسوبة على سوروس، وتكرار نمط "الاحتجاجات الموجّهة"، لكن هذه المرة داخل الولايات المتحدة، لإضعاف ترامب وتشويه صورته، كما يمكن استغلال مؤسسات العدالة والإعلام لتضخيم أي تحرك ضد الجمهوريين.
ويرى الخبير الأمني المصري أن العديد من الدول مستهدفة في الوقت الراهن من قبل مؤسسات سوروس، ومنها:
المجر وبولندا: بسبب خلافاتهما مع الاتحاد الأوروبي.
أفريقيا: مثل نيجيريا والسودان وإثيوبيا، حيث تلعب الديمقراطية وحقوق الأقليات دورًا حساسًا.
الشرق الأوسط: بالتحديد مصر والسعودية والإمارات، التي تتصادم سياساتها مع أجندة "المجتمع المفتوح"، الذي يروّج له سوروس.
آسيا الوسطى: لمحاصرة النفوذ الروسي والصيني ومحاولة تقويض عمل دول الـ"بريكس" معهما.
وشدد العقيد صابر على أن "الديمقراطية في خطاب سوروس هي أداة تكتيكية، وليست هدفا مطلقا، عملًا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حيث ترفع منظماته شعار حقوق الإنسان، لكنها تتحرك وفق أولويات سياسية تخدم الديمقراطيين، وبذلك، تتحول الديمقراطية إلى وسيلة انتقائية لاستخدامها ضد الخصوم فقط".
وأضاف أن "أوروبا تتبنى رسميًا خطاب الديمقراطية، لكن كثيرا من الدول تغض الطرف عن دور منظمات سوروس لأنها تخدم مصالحها في إضعاف الأنظمة المزعجة لها، دول مثل ألمانيا وفرنسا حيث تسمح لأنشطته، خاصة أنها تتماشى مع السياسات الأمريكية"، مشيرًا إلى المفارقة بأن "بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، صنفته عدوا مباشرا بسبب تدخله في سيادتها".
ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2018
سوروس يتوقع مغادرة ترامب منصبه قبل حلول 2020 بقليل
26 يناير 2018, 13:13 GMT
وشدد صابر على أن "سوروس يمثل الذراع المالية والفكرية لأجندة الديمقراطيين، ودائمًا هو أداة لتغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات الملوّنة، فيما يدرك ترامب خطورة هذا النفوذ ويحاول مواجهته، لكن الأسلوب الذي استُخدم خارجيًا قد يُعاد استخدامه الآن ضد الداخل الأمريكي نفسه، وهو ما يهدد ترامب شخصيًا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب توجيه اتهام للممول الملياردير جورج سوروس وابنه، بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة بسبب دعمهما لما وصفه بـ"الاحتجاجات العنيفة".

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب اتهام جورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع، بموجب قانون "آر آي سي أو" بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала