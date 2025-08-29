https://sarabic.ae/20250829/بعد-حديث-ترامب-أمني-مصري-سابق-يكشف-الدول-المستهدفة-من-قبل-منظمات-سوروس-وعلاقته-بفرنسا-وألمانيا-1104276488.html

بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا

بعد حديث ترامب... أمني مصري سابق يكشف الدول المستهدفة من قبل "منظمات سوروس" وعلاقته بفرنسا وألمانيا

صرح العقيد حاتم صابر، الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكرر عن جورج سوروس، يعكس فهمًا عميقًا... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف العقيد صابر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ترامب اعتاد مهاجمة سوروس وأوساط الحزب الديمقراطي"، معتبرًا أن الأخير يموّل ما يسميه ترامب "الفوضى المصطنعة" داخل أمريكا وخارجها، وأن حديث ترامب عن ضرورة توجيه اتهام لسوروس بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) يعكس رغبته في شيطنة سوروس، وتحويله إلى رمز لـ"الدولة العميقة"، التي تقف ضده.وأوضح صابر أن "منظمات سوروس"، مثل مؤسسة "المجتمع المفتوح" (Open Society Foundation)، لعبت دورًا بارزًا في "الثورات الملوّنة" منذ التسعينيات، في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وجورجيا وصربيا.وأردف صابر: "كما تشير تقارير عدة إلى أنه ضخ أموالًا في حركات ناشطة في العالم العربي خلال موجة الربيع العربي، لدعم خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكرر نفس النمط في بعض دول آسيا الوسطى، حيث استُخدم التمويل لتقوية جماعات المجتمع المدني ذات الطابع المعارض".وسلّط العقيد صابر الضوء على تطور دور سوروس عبر العقود كالتالي:وحذّر صابر من إمكانية استخدام الديمقراطيين لنفس الأدوات ضد ترامب داخل الولايات المتحدة، وإمكانية تعبئة الشارع بحملات حقوقية وإعلامية تمولها منظمات محسوبة على سوروس، وتكرار نمط "الاحتجاجات الموجّهة"، لكن هذه المرة داخل الولايات المتحدة، لإضعاف ترامب وتشويه صورته، كما يمكن استغلال مؤسسات العدالة والإعلام لتضخيم أي تحرك ضد الجمهوريين.ويرى الخبير الأمني المصري أن العديد من الدول مستهدفة في الوقت الراهن من قبل مؤسسات سوروس، ومنها:وأضاف أن "أوروبا تتبنى رسميًا خطاب الديمقراطية، لكن كثيرا من الدول تغض الطرف عن دور منظمات سوروس لأنها تخدم مصالحها في إضعاف الأنظمة المزعجة لها، دول مثل ألمانيا وفرنسا حيث تسمح لأنشطته، خاصة أنها تتماشى مع السياسات الأمريكية"، مشيرًا إلى المفارقة بأن "بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، صنفته عدوا مباشرا بسبب تدخله في سيادتها".وشدد صابر على أن "سوروس يمثل الذراع المالية والفكرية لأجندة الديمقراطيين، ودائمًا هو أداة لتغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات الملوّنة، فيما يدرك ترامب خطورة هذا النفوذ ويحاول مواجهته، لكن الأسلوب الذي استُخدم خارجيًا قد يُعاد استخدامه الآن ضد الداخل الأمريكي نفسه، وهو ما يهدد ترامب شخصيًا".وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب اتهام جورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع، بموجب قانون "آر آي سي أو" بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".

