الكرملين: روسيا واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستظل واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T10:00+0000

وقال بيسكوف، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "روسيا كانت وستظل واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم. وفي هذا الصدد، لا يمكن المبالغة في تقدير دور روسيا".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن روسيا مستعدة لتقديم أي خدمات من شأنها الإسهام في تهدئة الوضع حول إيران.وبالشأن المجري، أوضح أن روسيا مهتمة ببناء "علاقات طيبة مع المجر، كما هو الحال مع جميع الدول الأوروبية. نعلم، للأسف، أن مبدأ المعاملة بالمثل غير متاح حاليًا مع الدول الأوروبية، لكن روسيا منفتحة على الحوار".وأجاب بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن كيفية تأثير نتائج الانتخابات المجرية على مستقبل الصراع الروسي الأوكراني: "لا أعتقد أن لهذا الأمر أي علاقة بمستقبل الصراع الروسي الأوكراني. ربما تكون هذه عمليات مختلفة. لذلك، لا أرى أي صلة بينهما".وأضاف: "نعتقد أن أي إجراءات تُواصل تغذية نزعة نظام كييف العسكرية ونزعته المؤيدة للحرب هي خطوات لا تُسهم في التوصل إلى تسوية سلمية".وقال بيسكوف: "الأوروبيون لا يخفون سياستهم العامة المتمثلة في مواصلة هذه الحرب، وبذل كل ما في وسعهم لتسهيل استمرارها".وأشار إلى أن "العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بسرعة كبيرة، حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 12%".رئيس "أدنوك": لا يمكن للعالم تحمل تبعات إغلاق مضيق هرمزالخارجية الروسية: اعتماد القرار الروسي الصيني بشأن الشرق الأوسط رهن بالوضع الميداني

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

