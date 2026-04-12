الكرملين: تغيرات واقع العالم المعاصر ستجبر حلف الناتو على التحول
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن التحولات التي يشهدها العالم المعاصر ستدفع حلف الناتو إلى إعادة تشكيل نفسه. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260412/الكرملين-لطالما-أثار-حجم-روسيا-وقوتها-مخاوف-الأوروبيين-1112495546.html
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن التحولات التي يشهدها العالم المعاصر ستدفع حلف الناتو إلى إعادة تشكيل نفسه.
وجاء تصريح بيسكوف خلال حديثه مع مراسل صحيفة "فيستي"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال بشأن احتمالية انهيار الحلف في ظل التطورات الراهنة. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الناتو يتمتع بقدرات قوية، محذرًا من أن التقليل من شأنه يعد تهورًا وقصر نظر.
وحول وضع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسط خلافات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه لا يعتقد بأن انهيار "الناتو" أمر مرجح.
وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكننا الحديث عن انهيار التحالف. لأنه بطريقة أو بأخرى، سينمو المكون الأوروبي، ومن الواضح أن التغيرات في الواقع العالمي ستفرض على الحلف إجراء تحولات".