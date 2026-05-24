مندوب روسيا في فيينا: كييف تمارس إرهابا حقيقيا لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن القوات الأوكرانية تمارس "إرهابا حقيقيا" لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن القوات الأوكرانية تمارس "إرهابا حقيقيا" لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وقال أوليانوف في تصريحات لريا نوفوستي، تعليقا على الوضع الراهن حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية: "في الواقع، نحن نتحدث عن إرهاب حقيقي، شنته القوات المسلحة الأوكرانية لترهيب سكان مدينة إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية".
وأشار إلى أن "الركائز السبع للأمن والسلامة النووية أثناء النزاعات المسلحة، التي يؤكد عليها باستمرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، غير موجودة ببساطة في أوكرانيا".
وأضاف: "ما كنا نحذر منه أمانة الوكالة والدول الأعضاء فيها منذ فترة طويلة، يحدث الآن. ففي غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تغرق كييف في حالة من التساهل المفرط، وترتكب جرائم متهورة على نحو متزايد".
وتابع أوليانوف: "استهدفت الهجمات ورشة النقل التابعة للمحطة، حيث احترقت عدة حافلات، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى، بما في ذلك وحدة الإطفاء والإنقاذ. وللأسف، سقط ضحايا آخرون، بينهم مدنيون. وقد أُبلغ خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزون في المحطة بهذه الهجمات".