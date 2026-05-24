مندوب روسيا في فيينا: كييف تمارس إرهابا حقيقيا لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
مندوب روسيا في فيينا: كييف تمارس إرهابا حقيقيا لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن القوات الأوكرانية تمارس "إرهابا حقيقيا" لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوليانوف في تصريحات لريا نوفوستي، تعليقا على الوضع الراهن حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية: "في الواقع، نحن نتحدث عن إرهاب حقيقي، شنته القوات المسلحة الأوكرانية لترهيب سكان مدينة إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية".وأضاف: "ما كنا نحذر منه أمانة الوكالة والدول الأعضاء فيها منذ فترة طويلة، يحدث الآن. ففي غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تغرق كييف في حالة من التساهل المفرط، وترتكب جرائم متهورة على نحو متزايد".وتابع أوليانوف: "استهدفت الهجمات ورشة النقل التابعة للمحطة، حيث احترقت عدة حافلات، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى، بما في ذلك وحدة الإطفاء والإنقاذ. وللأسف، سقط ضحايا آخرون، بينهم مدنيون. وقد أُبلغ خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزون في المحطة بهذه الهجمات".وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلاصحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن القوات الأوكرانية تمارس "إرهابا حقيقيا" لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وقال أوليانوف في تصريحات لريا نوفوستي، تعليقا على الوضع الراهن حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية: "في الواقع، نحن نتحدث عن إرهاب حقيقي، شنته القوات المسلحة الأوكرانية لترهيب سكان مدينة إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيا للطاقة النووية".
وأشار إلى أن "الركائز السبع للأمن والسلامة النووية أثناء النزاعات المسلحة، التي يؤكد عليها باستمرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، غير موجودة ببساطة في أوكرانيا".
السلطات المحلية لسبوتنيك: القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية محطة زابوروجيا النووية
20 أغسطس 2022, 21:44 GMT
وأضاف: "ما كنا نحذر منه أمانة الوكالة والدول الأعضاء فيها منذ فترة طويلة، يحدث الآن. ففي غياب الإدانة أو حتى مجرد التلميح إلى النقد، تغرق كييف في حالة من التساهل المفرط، وترتكب جرائم متهورة على نحو متزايد".
وتابع أوليانوف: "استهدفت الهجمات ورشة النقل التابعة للمحطة، حيث احترقت عدة حافلات، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى، بما في ذلك وحدة الإطفاء والإنقاذ. وللأسف، سقط ضحايا آخرون، بينهم مدنيون. وقد أُبلغ خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزون في المحطة بهذه الهجمات".
وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلا
صحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية
