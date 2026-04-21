إسقاط 97 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل - الدفاع الروسية
إسقاط 97 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
2026-04-21T04:39+0000
2026-04-21T04:39+0000
2026-04-21T05:13+0000
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 20 نيسان/أبريل إلى الساعة 7:00 صباحًا في 21 أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 97 طائرة أوكرانية دون طيار".وأردفت الوزارة في البيان أنه تم تدمير الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وفوق البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260421/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-انتشار-حالات-الوفاة-إثر-المرض-في-صفوف-قوات-كييف-1112731552.html
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسقاط 97 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل - الدفاع الروسية
04:39 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 21.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 20 نيسان/أبريل إلى الساعة 7:00 صباحًا في 21 أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 97 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأردفت الوزارة في البيان أنه تم تدمير الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وفوق البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.