صحة لوغانسك: إصابة 40 منهم 14 طفلا في الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في ستاروبيلسك
صرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T08:20+0000
صحة لوغانسك: إصابة 40 منهم 14 طفلا في الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في ستاروبيلسك
08:14 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 08:20 GMT 22.05.2026)
صرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.
وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة
(جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس
، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.