الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار يومي 5 و6... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "على حد علمنا، لم يصدر أي أمر بوقف إطلاق النار. كل هذا مجرد حيلة دعائية دموية".وأضافت زاخاروفا: "لقد شاهدنا هذا المشهد مرارًا، ورأينا هذا المشهد مرات عدة، كيف تنتهك "بانكوفا" (مقر اجتماعات زيلينسكي) وقف إطلاق النار الذي أعلنته بوقاحة وبشكل متكرر".وأوضحت أن "موسكو شهدت، وللمرة الثانية، كيف تنتهك كييف وقف إطلاق النار الذي أعلنته".وقالت ماريا زاخاروفا: "أودّ التأكيد أيضًا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل قمع أي استفزازات مسلحة من جانب نظام كييف، بكل حزم".وقالت زاخاروفا: "يواصل نظام كييف النازي الجديد تفريغ غضبه على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، في محاولة لتوسيع نطاق هجماته" .وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بناءً على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، إحياءً لذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى. من جانبه، صرّح زيلينسكي، بأن "أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار، ابتداء من منتصف ليل 6 مايو (2026)".
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه

08:19 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 08:37 GMT 07.05.2026)
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار يومي 5 و6 مايو/ أيار الجاري.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "على حد علمنا، لم يصدر أي أمر بوقف إطلاق النار. كل هذا مجرد حيلة دعائية دموية".

وتابعت: "لا شك أن هذه الخطوة (وقف إطلاق النار من 5 إلى 6 مايو الجاري) لا تُمليها محاولةٌ للتغطية الإعلامية على وقف إطلاق النار، الذي أعلنته روسيا بمناسبة يوم النصر في 8 و9 مايو (2026) فحسب، بل أيضًا الوضع الخطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فنظام كييف في أمسّ الحاجة إلى فترة راحة لإعادة تنظيم صفوفه والاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية".

وأضافت زاخاروفا: "لقد شاهدنا هذا المشهد مرارًا، ورأينا هذا المشهد مرات عدة، كيف تنتهك "بانكوفا" (مقر اجتماعات زيلينسكي) وقف إطلاق النار الذي أعلنته بوقاحة وبشكل متكرر".
وأوضحت أن "موسكو شهدت، وللمرة الثانية، كيف تنتهك كييف وقف إطلاق النار الذي أعلنته".

وحذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية من "احتمال تعرّض كييف لهجوم صاروخي واسع النطاق في حال محاولتها عرقلة احتفالات يوم النصر".

وقالت ماريا زاخاروفا: "أودّ التأكيد أيضًا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل قمع أي استفزازات مسلحة من جانب نظام كييف، بكل حزم".
وأشارت إلى أن زيلينسكي، حاول بأسلوبٍ غير متقن التقليل من أهمية هذه المبادرة في يريفان، ثم بدأ يلمّح إلى احتمال شنّ غارات جوية بطائرات مسيّرة على العرض العسكري في الساحة الحمراء، مضيفة أن زيلينسكي أطلق هذه التهديدات النازية والإرهابية من على المنصة في يريفان.

وقالت زاخاروفا: "يواصل نظام كييف النازي الجديد تفريغ غضبه على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، في محاولة لتوسيع نطاق هجماته" .

ووفقًا لها، أُصيب ما يقرب من 200 مدني، خلال الأسبوع الماضي، جراء القصف والغارات الجوية الأوكرانية، التي نفذتها طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بناءً على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، إحياءً لذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى. من جانبه، صرّح زيلينسكي، بأن "أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار، ابتداء من منتصف ليل 6 مايو (2026)".

وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري في يوم 9 مايو الجاري، محادثات دولية مع القادة الأجانب، الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

يشار إلى أن شارع "بانكوفا" يقع وسط العاصمة الأوكرانية كييف، هو مقر اجتماعات فلاديمير زيلينسكي، وعدد من السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، ويعود تاريخ الشارع واسمه إلى أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر لقربه من البنك الحكومي للإمبراطورية الروسية، حيث بني المبنى عام 1840. ويتم استخدام كلمة "بانكوفا" في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، كمرادف لـ "الكرملين" أو "البيت الأبيض".
