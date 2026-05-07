الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار يومي 5 و6...
2026-05-07T08:37+0000
08:19 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 08:37 GMT 07.05.2026)
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار يومي 5 و6 مايو/ أيار الجاري.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "على حد علمنا، لم يصدر أي أمر بوقف إطلاق النار. كل هذا مجرد حيلة دعائية دموية".
وتابعت: "لا شك أن هذه الخطوة (وقف إطلاق النار من 5 إلى 6 مايو الجاري) لا تُمليها محاولةٌ للتغطية الإعلامية على وقف إطلاق النار، الذي أعلنته روسيا بمناسبة يوم النصر في 8 و9 مايو (2026) فحسب، بل أيضًا الوضع الخطير للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، فنظام كييف في أمسّ الحاجة إلى فترة راحة لإعادة تنظيم صفوفه والاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية".
وأضافت زاخاروفا: "لقد شاهدنا هذا المشهد مرارًا، ورأينا هذا المشهد مرات عدة، كيف تنتهك "بانكوفا" (مقر اجتماعات زيلينسكي) وقف إطلاق النار الذي أعلنته بوقاحة وبشكل متكرر".
وأوضحت أن "موسكو شهدت، وللمرة الثانية، كيف تنتهك كييف وقف إطلاق النار الذي أعلنته".
وحذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية من "احتمال تعرّض كييف لهجوم صاروخي واسع النطاق في حال محاولتها عرقلة احتفالات يوم النصر".
وقالت ماريا زاخاروفا: "أودّ التأكيد أيضًا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل قمع أي استفزازات مسلحة من جانب نظام كييف، بكل حزم".
وأشارت إلى أن زيلينسكي، حاول بأسلوبٍ غير متقن التقليل من أهمية هذه المبادرة في يريفان، ثم بدأ يلمّح إلى احتمال شنّ غارات جوية بطائرات مسيّرة على العرض العسكري في الساحة الحمراء، مضيفة أن زيلينسكي أطلق هذه التهديدات النازية والإرهابية من على المنصة في يريفان.
وقالت زاخاروفا: "يواصل نظام كييف النازي الجديد تفريغ غضبه على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، في محاولة لتوسيع نطاق هجماته" .
ووفقًا لها، أُصيب ما يقرب من 200 مدني، خلال الأسبوع الماضي، جراء القصف والغارات الجوية الأوكرانية، التي نفذتها طائرات مسيرة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بناءً على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، إحياءً لذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى. من جانبه، صرّح زيلينسكي، بأن "أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار، ابتداء من منتصف ليل 6 مايو (2026)".
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري في يوم 9 مايو الجاري، محادثات دولية مع القادة الأجانب، الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.
يشار إلى أن شارع "بانكوفا" يقع وسط العاصمة الأوكرانية كييف، هو مقر اجتماعات فلاديمير زيلينسكي، وعدد من السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، ويعود تاريخ الشارع واسمه إلى أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر لقربه من البنك الحكومي للإمبراطورية الروسية، حيث بني المبنى عام 1840. ويتم استخدام كلمة "بانكوفا" في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، كمرادف لـ "الكرملين" أو "البيت الأبيض".