الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار يومي 5 و6... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T08:37+0000

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "على حد علمنا، لم يصدر أي أمر بوقف إطلاق النار. كل هذا مجرد حيلة دعائية دموية".وأضافت زاخاروفا: "لقد شاهدنا هذا المشهد مرارًا، ورأينا هذا المشهد مرات عدة، كيف تنتهك "بانكوفا" (مقر اجتماعات زيلينسكي) وقف إطلاق النار الذي أعلنته بوقاحة وبشكل متكرر".وأوضحت أن "موسكو شهدت، وللمرة الثانية، كيف تنتهك كييف وقف إطلاق النار الذي أعلنته".وقالت ماريا زاخاروفا: "أودّ التأكيد أيضًا أن القوات المسلحة الروسية ستواصل قمع أي استفزازات مسلحة من جانب نظام كييف، بكل حزم".وقالت زاخاروفا: "يواصل نظام كييف النازي الجديد تفريغ غضبه على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، في محاولة لتوسيع نطاق هجماته" .وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بناءً على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، إحياءً لذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى. من جانبه، صرّح زيلينسكي، بأن "أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار، ابتداء من منتصف ليل 6 مايو (2026)".يشار إلى أن شارع "بانكوفا" يقع وسط العاصمة الأوكرانية كييف، هو مقر اجتماعات فلاديمير زيلينسكي، وعدد من السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، ويعود تاريخ الشارع واسمه إلى أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر لقربه من البنك الحكومي للإمبراطورية الروسية، حيث بني المبنى عام 1840. ويتم استخدام كلمة "بانكوفا" في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، كمرادف لـ "الكرملين" أو "البيت الأبيض".الكرملين: روسيا ستكون سعيدة برؤية قادة الدول الصديقة في عرض النصرخبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم

