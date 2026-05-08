الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يصل إلى روسيا في زيارة عمل... فيديو
09:21 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 09:45 GMT 08.05.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى روسيا في زيارة عمل، وسيشارك في احتفالات إحياء ذكرى النصر.
وأشارت إلى أن طائرة الزعيم البيلاروسي هبطت في مطار "فنوكوفو".
أفاد المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي أنه ضمن زيارته، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك لوكاشينكو، إلى جانب ضيوف أجانب رفيعي المستوى، في احتفالات إحياء ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.
وستكون الساحة الحمراء في موسكو مركز الاحتفالات ، حيث سيُقام العرض العسكري التقليدي، وسيُقام بعد ذلك حفل وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول.
وكانت قد أفادت الخدمة الصحفية التابعة للوكاشينكو، بأن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يقوم بزيارة عمل إلى روسيا، وسيحضر احتفالات يوم النصر في موسكو، ومن المتوقع أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
تتسم العلاقات الروسية البيلاروسية بتعاون أشبه بالاتحاد. أُقيمت العلاقات الدبلوماسية في 25 يونيو/حزيران 1992، وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 1999، وُقّعت معاهدة إنشاء دولة الاتحاد بين بيلاروسيا وروسيا. وجاء توقيعها عقب تشكيل مجموعة روسيا وبيلاروسيا في أبريل/نيسان 1996، واتحاد بيلاروسيا وروسيا في أبريل/نيسان 1997.
تربط اتفاقيات التعاون متعدّد الأطراف أيضًا دولًا داخل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي يوليو/تموز 2024، أصبحت بيلاروسيا عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حصلت على صفة دولة شريكة في مجموعة "بريكس".
تُعتبر بيلاروسيا حليفًا استراتيجيًا لروسيا. وهذا يتجلّى في مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي، الذي يؤكّد على أولوية إقليمية تتمثل في سياسة توسيع التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا داخل دولة الاتحاد، بهدف تطوير عمليات التكامل في جميع المجالات، فضلًا عن تعميق وتوسيع التكامل بين الدول داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.