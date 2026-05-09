https://sarabic.ae/20260509/بوتين-وضيوفه-يضعون-أكاليل-الزهور-عند-ضريح-الجندي-المجهول-في-الذكرى-الـ81-لعيد-النصر-فيديو-1113243478.html

بوتين وضيوفه يضعون أكاليل الزهور عند ضريح الجندي المجهول في الذكرى الـ81 لعيد النصر.. فيديو

بوتين وضيوفه يضعون أكاليل الزهور عند ضريح الجندي المجهول في الذكرى الـ81 لعيد النصر.. فيديو

سبوتنيك عربي

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضيوف المشاركون في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، باقات من الورود عند ضريح الجندي المجهول... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T09:05+0000

2026-05-09T09:05+0000

2026-05-09T09:05+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

عيد النصر

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113243323_25:0:827:451_1920x0_80_0_0_b5daf04ff91ccc554c49e9f5790e2846.jpg

وتبين المشاهد في الفيديو، كيف تقدم الرئيس بوتين والقادة المشاركون في احتفالات عيد النصر، وهم يحملون باقات من الورد الأحمر، التي وضعوها عند ضريح الجندي المجهول، ثم وقف القادة دقيقة صمت أمام الشعلة الأبدية تخليدًا لذكرى الشهداء، وذلك عقب انتهاء استعراض يوم النصر في الساحة الحمراء.ووصل إلى روسيا للمشاركة في فعاليات احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية، كل من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونغلون سيسوليث، حاكم ماليزيا الأعلى السلطان إبراهيم، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلوييف، رئيس أبخازيا بادرا غونبا وعقيلته، رئيس البوسنة والهرسك سينيسا كاران، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا نيناد ستيفانديتش وعقيلته، رئيس اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين في جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك، ، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.

https://sarabic.ae/20260509/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-أسلحة-حديثة-استنادا-إلى-الخبرة-القتالية-1113242359.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر, العالم