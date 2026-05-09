بوتين وضيوفه يضعون أكاليل الزهور عند ضريح الجندي المجهول في الذكرى الـ81 لعيد النصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضيوف المشاركون في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، باقات من الورود عند ضريح الجندي المجهول... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضيوف المشاركون في احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، باقات من الورود عند ضريح الجندي المجهول بالقرب من جدار الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو.
وتبين المشاهد في الفيديو، كيف تقدم الرئيس بوتين والقادة المشاركون في احتفالات عيد النصر، وهم يحملون باقات من الورد الأحمر، التي وضعوها عند ضريح الجندي المجهول، ثم وقف القادة دقيقة صمت أمام الشعلة الأبدية تخليدًا لذكرى الشهداء، وذلك عقب انتهاء استعراض يوم النصر في الساحة الحمراء.
بالتوزاي، قام جنود فوج الكرملين، بوضع أكاليل الزهور على شواهد القبور في المدن البطلة نيابة عن القادة.
ووصل إلى روسيا للمشاركة في فعاليات احتفالات الذكرى الـ81 للنصر على النازية، كل من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونغلون سيسوليث، حاكم ماليزيا الأعلى السلطان إبراهيم، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلوييف، رئيس أبخازيا بادرا غونبا وعقيلته، رئيس البوسنة والهرسك سينيسا كاران، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا نيناد ستيفانديتش وعقيلته، رئيس اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين في جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك، ، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث حمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية "الحرب المقدسة".
ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.
ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.
كما شاركت وحدة استعراضية من جنود الجيش الشعبي الكوري، الذي نفذ جنوده وضباطه مهام قتالية إلى جانب الجنود الروس في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، في العرض العسكري.
وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية
من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.